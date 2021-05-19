Україна – у фіналі Євробачення-2021! І ще 9 країн за підсумками першого півфіналу

18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал, де виступили українці Go_A

"Євробачення-2021" Фото: instagram.com/Eurovision

18 травня у Нідерландах відбувся перший півфінал "Євробачення-2021", за підсумками якого в фінал пройшли 10 учасників з 16. Представники України група Go_A вийшли цього вечора на сцену 15-ми.

Крім них конкурсні пісні також виконали: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан і Мальта.

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Хто вийшов у фінал "Євробачення-2021":

1. Норвегія

2. Ізраїль

3. Росія

4. Азербайджан

5. Мальта

6. Литва

7. Кіпр

8. Швеція

9. Бельгія

10. Україна

Другий півфінал "Євробачення-2021" пройде 20 травня, а фінал шоу, в якому стане відомо ім'я переможця, відбудеться 22 травня.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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