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Солістка Go_A пояснила, чому їй стало погано перед репетицією Євробачення: Ми сильно злякалися

Сьогодні, 12:08

Катерині Павленко стало погано, після чого вона здала тест на COVID-19 і чекала результати. Співачка зізналася, що з нею трапилося того дня

Go_A, представники України на "Євробаченні-2021"
Go_A, представники України на "Євробаченні-2021"
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Нещодавно українці переживали за солістку гурту Go_A, Катерину Павленко, якій стало погано напередодні другої репетиції на сцені "Євробачення" в Роттердамі. Артистку мусили замінити голландської співачкою, яка виконала SHUM замість неї.

На щастя, результат тесту Катерини на COVID-19 пізніше виявився негативним. В інтерв'ю Укрінформу Катерина розповіла, що з нею сталося того дня.

"Я почувалася дуже погано. Це була, не те щоб застуда, а більше як алергічна реакція, та дуже сильно боліла голова. Тому ми всі дуже сильно злякалися, мене повезли на тест. Нам сказали, що до того моменту, поки надійдуть результати, я маю перебувати у себе в номері, щоб не загрожувати іншим у разі, якщо тест виявиться позитивним. Але потім прийшли результати...", – пояснила Павленко.

Go_A
Go_A
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Крім цього Go_A зізналися, що за новими правилами вони здають тести на COVID-19 кожні 48 годин.

Старт пісенного конкурсу – вже сьогодні! Дізнайтеся, де і о котрій дивитися перший фінал "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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