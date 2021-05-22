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Фіналісти Євробачення-2021 і фаворити мільйонів: що відомо про гурт Go_A

Сьогодні, 13:51

Представник України на "Євробаченні" визначився в фіналі Нацвідбору ще в кінці лютого минулого року. Однак конкурс був перенесений через пандемію, і в цьому році Go_A нарешті виступили на сцені в Роттердамі

Український гурт Go_A викликав справжній фурор на "Євробаченні-2021". Відео їхнього виступу зібрало вже понад шість мільйонів переглядів, за прогнозами букмекерів колектив в п'ятірці лідерів, а за кордоном записують кавери на їхню пісню "Шум".

Вже сьогодні ввечері Go_A вийдуть на сцену залу Ахой в гранд-фіналі "Євробачення", а поки, ми познайомимо вас ближче з цим автентичним електрофолк колективом.

Що відомо про Go_A?

Go_A – гурт, який в своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани й потужний гітарний драйв.

У 2012 році колектив заснував Тарас Шевченко, а його учасники родом з різних куточків України: Катерина Павленко – з Ніжина, Тарас Шевченко – з Києва, Ігор Діденчук – Луцьк, Іван Григоряк – Буковина. Примітно, що Ігор Діденчук грає більш ніж на 30 музичних інструментах. Варто також відзначити, з моменту створення складу гурт змінювався 14 разів.

Першу пісню "Коляда" Go_A представили в грудні 2012 року. Вокал солістки Катерини Павленко одразу назвали автентичним і виробленим.

Гурт Go_A
Гурт Go_A
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Дебютний альбом гурту #Ідіназвук вийшов в листопаді 2016- го, а у 2017 Go_A записали святковий трек у співпраці з Katya Chilly, яка теж брала участь в Нацвідборі на "Євробачення-2020", однак не пройшла у фінал.

Крім цього, Go_A – учасники найвідоміших музичних фестивалів ("Джаз Коктебель", "Гогольфест" та ін.). Неодноразово представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі. Перемогу в Нацвідборі на "Євробачення" гурт Go_A здобув з піснею "Соловей", але за рік артисти вирішили змінити пісню і виступити з композицією "Шум". Як виявилося, рішення було прийнято не дарма. Трек викликав захоплення мільйонів іноземців і українців.

Якщо ви пропустили другий півфінал "Євробачення-2021", відео всіх виступів можна подивитися тут.

Всі подробиці в спецтемі Євробачення-2020

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