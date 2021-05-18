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Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

Сегодня, 23:23

В Роттердаме проходит первый полуфинал международного песенного конкурса

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Мы долго этого ждали и очень волновались – группа Go_A выступила в первом полуфинале "Евровидения-2021", которое проходит в Роттердаме, Нидерланды. Украинцы вышли на сцену 15 и исполнили композицию SHUM.

Ранее во время финальных репетиций Go_A сломалась сцена, а еще были неполадки с техникой. Но это не помешало им достойно выступить на конкурсе.

Смотрите выступление Go_A в первом полуфинале "Евровидения-2021":

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Фото: instagram.com/go_a_band
Фото: instagram.com/go_a_band

Порядок выступлений конкурсантов "Евровидения-2021" в первом полуфинале 18 мая:

  1. Литва
  2. Словения
  3. Россия
  4. Швеция
  5. Австралия
  6. Северная Македония
  7. Ирландия
  8. Кипр
  9. Норвегия
  10. Хорватия
  11. Бельгия
  12. Израиль
  13. Румыния
  14. Азербайджан
  15. Украина
  16. Мальта

Второй полуфинал "Евровидения-2021" пройдет 20 мая, а победителя конкурса объявят 22 мая.

Ранее FAVBET озвучил шансы на победу GO_A в "Евровидении-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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