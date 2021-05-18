Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

В Роттердаме проходит первый полуфинал международного песенного конкурса

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Мы долго этого ждали и очень волновались – группа Go_A выступила в первом полуфинале "Евровидения-2021", которое проходит в Роттердаме, Нидерланды. Украинцы вышли на сцену 15 и исполнили композицию SHUM.

Ранее во время финальных репетиций Go_A сломалась сцена, а еще были неполадки с техникой. Но это не помешало им достойно выступить на конкурсе.

Смотрите выступление Go_A в первом полуфинале "Евровидения-2021":

Фото: instagram.com/go_a_band

Фото: instagram.com/go_a_band

Порядок выступлений конкурсантов "Евровидения-2021" в первом полуфинале 18 мая:

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

Второй полуфинал "Евровидения-2021" пройдет 20 мая, а победителя конкурса объявят 22 мая.

Ранее FAVBET озвучил шансы на победу GO_A в "Евровидении-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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