ТОП-5 найдивнішого вбрання з церемонія відкриття Євробачення-2021

У ніч на 17 травня в Роттердамі пройшла церемонія відкриття конкурсу, де учасники пройшлися по не червоній килимовій доріжці

Вже завтра відбудеться перший півфінал "Євробачення-2021", а минулого вечора українці Go_A з'явилися на бірюзовій доріжці на відкритті конкурсу в автентичних костюмах з переробленого пластику.

Ми переглянули всі фото з івенту і обрали ТОП самих незвичних образів іноземних артистів. Європа все ще може здивувати)

Фото: Getty Images

Представниця Сан-Марино співачка Senhit вибрала яскраву блакитну сукню з пишними рукавами і корсетом. На голові у неї дуже незвичайна прикраса, яка зробила образ, мабуть, найдивовижнішим серед інших.

Альбіна Грчіч, Ховатія

Фото: Getty Images

Учасниця з Хорватії в костюмі від STEFAN ORLIĆ нагадує дівчину з рейву або з підтанцьовки Аріани Гранде. Та чи вписується її райдужний комбез в рамки такого заходу?

Tix, Норвегія

Фото: Getty Images

Андреас Хаукеланд, він же Tix, представляє на конкурсі Норвегію. Блискучі штани, ланцюги і шуба... На наш погляд, у нього найепатажніший образ з доріжки.

Маніжа, Росія

Фото: Getty Images

Співачка Маніжа виступатиме на "Євробаченні-2021" з колоритною піснею про російських жінок, тому вбрання обрала начебто тематичне. Та кокошник трохи нагадує капелюх Наполеона...

Василь Гарванлієв, Македонія

Фото: Getty Images

Представник Північної Македонії спантеличив нас своїм луком, чесно кажучи. Корона і довгий плащ (?) без рукавів виглядають якось войовничо.

Бонус

Ми не могли обійти стороною костюм, в якому з'явилася одна з дівчат з команди німецького конкурсанта Йендріка Зігварта. Пальці просто виграли наш негласний конкурс костюмів!

Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що у букмекерів на "Євробаченні-2021" новий фаворит.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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