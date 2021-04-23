Рідкісний кадр: папараці зняли подорослішого сина Меган Маркл і принца Гаррі

У день народження сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон в Мережі опублікували рідкісні фото Арчі – сина принца Гаррі і Меган Маркл

Папарацці зняли вагітну Меган Маркл на руках з сином Арчі в США, коли вони поверталися додому. Рідкісні знімки подрослішого сина герцогів Сассекських опублікував портал Page Six.

Як пише видання, Меган Маркл сфотографували після повернення принц Гаррі з Лондона з похорону свого дідуся Філіппа.

Для прогулянки герцогиня Сассекському вибрала сині класичні джинси, просту чорну футболку і зелену куртку.

Варто значити, що нові фото Арчі з'явилися в Мережі в день народження сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Нещодавно з'явилася інформація, що герцогиня Сассекська і Арчі спілкувалися з Єлизаветою II по відеозв'язку.

Раніше ми розповідали, як пройшла зустріч принців Гаррі та Вільяма після скандального інтерв'ю.

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