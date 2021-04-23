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Молодшому син Кейт Міддлтон і принца Вільяма – 3 роки. Дивіться, як виглядає принц Луї

Сьогодні, 09:29

Знімок Кейт зробила в Кенсингтонському палаці незадовго до того, як Луї вперше відправився в дитячий садок

23 квітня син принца Вільяма і Кейт Міддлтон Луї відзначає свій день народження. Не честь його триріччя герцогиня Кембриджська, у якої з'явився новий титул, опублікувала нове фото спадкоємця.

На знімку Луї відображений сидячи на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима. Примітно, що фотографію зробила сама Кейт. Вона часто знімає принца Вільяма і своїх дітей.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новою фотографією напередодні третього дня народження принца Луї", – йдеться в пості в Instagram-сторінці Кенсингтонського палацу.

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Луї вперше відправився в дошкільний заклад Willcocks Nursery School ще 21 квітня. Сюди ж ходила його сестра принцеса Шарлотта. А ось старший принц Джордж відвідував дитячий сад Westacre Montessori School.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми
Фото: Getty Images

Раніше королівський палац опублікував оприлюднив рідкісні архівні фото принца Філіпа з правнуками.

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