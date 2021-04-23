Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Редкий кадр: папарацци засняли подросшего сына Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 11:13

В день рождения сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Сети опубликовали редкие фото Арчи – сына принца Гарри и Меган Маркл

Папарацци засняли беременную Меган Маркл на руках с сыном Арчи в США, когда они возвращались домой. Редкие снимки подросшего сына герцогов Сассекских опубликовал портал Page Six.

Как пишет издание, Меган Маркл сфотографировали после возращения принц Гарри из Лондона с похорон своего дедушки Филиппа.

Для прогулки герцогиня Сассекская выбрала синие классические джинсы, простую черную футболку и зеленую ветровку.

Стоит отметить, что новые фото Арчи появились в Сети в день рождения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Недавно появилась информация, что герцогиня Сассекская и Арчи общались с Елизаветой II по видеосвязи.

Ранее мы рассказывали, как прошла встреча принцев Гарри и Уильяма после скандального интервью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Японцы хохочут из-за новой должности принца Гарри - она переводится, как "пенис" в их стране Он был дерзким и преданным: принц Гарри сделал заявление об умершем дедушке Меган Маркл отказалась от заманчивого предложения Елизаветы II
принц Гарри Меган Маркл Арчи Харрисон
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур
Что известно о возлюбленном Аллы Мазур

Популярные статьи

Сегодня, 10:51Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 15:04Вкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

Вчера, 11:15Звездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

Вчера, 10:09Звездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

21 апреляВкусно

Красим перепелиные яйца на Пасху – инструкция к применению

21 апреляЗвездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

21 апреляЗвездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

21 апреляЗвездно

Дантес показал Дорофееву без макияжа: С днем рождения, старуха!

21 апреляEvents

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

21 апреляЗвездно

В Сети раскритиковали неожиданную смену имиджа Седоковой: Раньше было лучше

21 апреляВкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

21 апреляМодно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляЗвездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

20 апреляВкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

20 апреляЗвездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню: видео

Новости партнеров

Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять