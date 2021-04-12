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Він був зухвалим і відданим: принц Гаррі зробив заяву про померлого дідуся

Сьогодні, 19:06

Герцог Сассекський прибув до Великої Британії на похорон діда

Сьогодні вранці стало відомо, що принц Гаррі прибув до Великої Британії на похорон свого дідуся – принца Філіпа, який помер 9 квітня.

Пізніше в Мережі оприлюднили офіційну заяву герцога Сассекського, у якій він оплакує втрату. Повідомлення з'явилося в Twitter-акаунті співавтора книги Finding Freedom про герцогів Сассекських Оміда Скобі.

Принц Гаррі та принц Філіп
Принц Гаррі та принц Філіп
Фото: Getty Images

Що написав принц Гаррі

"Мій дід був людиною обов'язку і честі. Він завжди був самим собою, відрізнявся чудовим почуттям гумору і міг запросто заволодіти увагою всіх людей, що знаходилися з ним в одній кімнаті, – багато в чому завдяки своїй чарівності, а також тому, що ніхто не міг передбачити, що він скаже далі.

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Він запам'ятається як чоловік королеви – найдовшого правлячого монарха, увінчаний нагородами воїн, принц і герцог. Але для мене, як для багатьох з вас, хто також втратив улюблених бабусю або дідуся в непростому минулому році, він був просто дідусем: майстром барбекю, легендою приколів і неймовірно зухвалою людиною до самого кінця життя. Він був опорою Її Величності Королеви і був неймовірно їй відданий протягом 73 років їхнього шлюбу. Я міг би продовжувати й далі і знаю, що він прямо зараз, тримаючи в руках пиво, сказав би: "О, так, продовжуй!".

Що ж, дідусь, спасибі тобі за службу, за відданість бабусі і за те, що ти завжди був самим собою. Нам буде дуже тебе не вистачати, але ми обов'язково будемо про тебе пам'ятати – і вся нація, і весь світ. Ти завжди будеш займати в серцях Меган, Арчі, в моєму серці (а також в серці твоєї майбутньої правнучки) особливе місце".

Напередодні брат Гаррі – принц Вільям поділився небаченою раніше фотографією свого сина принца Джорджа, що їде в кареті з принцом Філіпом.

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