Він був зухвалим і відданим: принц Гаррі зробив заяву про померлого дідуся

Герцог Сассекський прибув до Великої Британії на похорон діда

Сьогодні вранці стало відомо, що принц Гаррі прибув до Великої Британії на похорон свого дідуся – принца Філіпа, який помер 9 квітня.

Пізніше в Мережі оприлюднили офіційну заяву герцога Сассекського, у якій він оплакує втрату. Повідомлення з'явилося в Twitter-акаунті співавтора книги Finding Freedom про герцогів Сассекських Оміда Скобі.

Принц Гаррі та принц Філіп Фото: Getty Images

Що написав принц Гаррі

"Мій дід був людиною обов'язку і честі. Він завжди був самим собою, відрізнявся чудовим почуттям гумору і міг запросто заволодіти увагою всіх людей, що знаходилися з ним в одній кімнаті, – багато в чому завдяки своїй чарівності, а також тому, що ніхто не міг передбачити, що він скаже далі.

Він запам'ятається як чоловік королеви – найдовшого правлячого монарха, увінчаний нагородами воїн, принц і герцог. Але для мене, як для багатьох з вас, хто також втратив улюблених бабусю або дідуся в непростому минулому році, він був просто дідусем: майстром барбекю, легендою приколів і неймовірно зухвалою людиною до самого кінця життя. Він був опорою Її Величності Королеви і був неймовірно їй відданий протягом 73 років їхнього шлюбу. Я міг би продовжувати й далі і знаю, що він прямо зараз, тримаючи в руках пиво, сказав би: "О, так, продовжуй!".

Що ж, дідусь, спасибі тобі за службу, за відданість бабусі і за те, що ти завжди був самим собою. Нам буде дуже тебе не вистачати, але ми обов'язково будемо про тебе пам'ятати – і вся нація, і весь світ. Ти завжди будеш займати в серцях Меган, Арчі, в моєму серці (а також в серці твоєї майбутньої правнучки) особливе місце".

Напередодні брат Гаррі – принц Вільям поділився небаченою раніше фотографією свого сина принца Джорджа, що їде в кареті з принцом Філіпом.

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