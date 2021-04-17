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Принци Гаррі та Вільям після сварки зустрілися на похоронах дідуся: як це було (фото)

Сьогодні, 20:21

Раніше в королівській родині розгорівся скандал через інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл. Це перша публічна зустріч братів після сварки

Принци Гаррі та Вільям нарешті зустрілися, але привід виявився сумним – похорон їхнього дідуся, принца Філіпа. Траурна церемонія пройшла 17 квітня у Віндзорі.

Принц Вільям і принц Гаррі
Принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Reuters

Минуло більше місяця після скандального інтерв'ю, де Меган Маркл і принц Гаррі звинуватили королівську сім'ю в цькуванні і расизмі. Тоді західні ЗМІ писали про те, що родичі Гаррі були засмучені подібною витівкою. Повідомлялося також про велику сварку між принцами Гаррі і Вільямом.

Під час похоронної процесії принци навіть стояли не поруч, а віддалік один від одного. Однак після церемонії в кадр потрапив момент, де Гаррі та Вільям йдуть поруч і спілкуються.

Скріншот: ВВС

Мабуть, загальне горе зблизило братів, проте про примирення говорити поки рано. До слова, вагітна Меган Маркл залишилася в США і не прилетіла на похорон принца Філіпа за медичними показаннями – зараз герцогині Сассекській протипоказані перельоти.

Скріншот: ВВС

Раніше ми розповідали, хто з королівської сім'ї був на похороні принца Філіпа.

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