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Меган Маркл відмовилася від привабливої пропозиції Єлизавети II

Сьогодні, 13:16

У Меган Маркл був шанс залишитися актрисою

Поки принци Гаррі та Вільям намагаються налагодити стосунки заради спільного проэкту, в ЗМІ стала з'являтися нова інформація про життя Меган Маркл в палаці. Виявляється, у герцогині Сассекської була можливість залишитися актрисою.

Про це розповів королівський біограф Ендрю Мортон виданню Independent. За його словами, Меган і Гаррі ніхто не примушував виконувати ту ж роботу, що виконують Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Фото: Instagram

"Їм була надана ступінь свободи. Меган і Гаррі сказали:" Ось ваші квитки в перший клас. Виберіть країну, де ви хочете жити. Ми вас зробимо молодими послами Співдружності ". Єлизавета II також дозволила Меган залишитися актрисою замість того, щоб виконувати королівські обов'язки. Для неї були відкриті ці можливості ", – розповів королівський біограф.

За його словами, Меган сама вибрала служити монархії. В цей же час принц Вільям вважав, що дружина Гаррі не усвідомлювала до кінця, що означає бути дійсним членом королівської сім'ї.

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

"Вільям розумів більше, ніж Гаррі, то, що ставати дійсним членом королівської сім'ї, – це важко. Відразу хочеться згадати про Кейт Міддлтон. Вона британка, зростала серед традицій. Звичайно, у неї більше спільного з монархами. Але і у неї є свій голос, а також тісний зв'язок з рідними, за який вона боролася. У Меган немає нічого з цього, просто тому, що вона американка. Гаррі потрібно було бути більш обережним ", – сказав біограф.

Раніше ми розповідали про фото, на якому видно справжні характери Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

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