Принц Гаррі не залишився на 95-річчя Єлизавети II і повернувся до США

Чутки про те, що онук Єлизавети II затримається на кілька днів у Британії і залишиться на день народження бабусі, який вона сьогодні святкує, не підтвердилися

Принц Гаррі повернувся до США, де на нього чекають вагітна дружина Меган Маркл і син Арчі. Про це повідомляє The Mirror.

Зазначається, що герцог Сассекський покинув Британію за день ювілею Єлизавети II. За інформацією джерел видання, син Чарльза полетів рейсом American Airlines. У середу, 21 квітня, його машину бачили поруч з маєтком в Монтесіто, де він проживає з Меган Маркл і сином.

Принц Гаррі Фото: AFP

Попри це, в Мережі вже стали з'являтися чутки, що принц Гаррі влітку може повернутися до Британії. Як пише видання Hello!, онук Єлизавети II збирається бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діані, яке заплановане на 1 липня.

Раніше ми розповідали, що принци Гаррі та Вільям нарешті зустрілися,

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