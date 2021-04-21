Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Принц Гаррі не залишився на 95-річчя Єлизавети II і повернувся до США

Сьогодні, 16:45

Чутки про те, що онук Єлизавети II затримається на кілька днів у Британії і залишиться на день народження бабусі, який вона сьогодні святкує, не підтвердилися

Принц Гаррі повернувся до США, де на нього чекають вагітна дружина Меган Маркл і син Арчі. Про це повідомляє The Mirror.

Зазначається, що герцог Сассекський покинув Британію за день ювілею Єлизавети II. За інформацією джерел видання, син Чарльза полетів рейсом American Airlines. У середу, 21 квітня, його машину бачили поруч з маєтком в Монтесіто, де він проживає з Меган Маркл і сином.

Принц Гаррі
Принц Гаррі
Фото: AFP

Попри це, в Мережі вже стали з'являтися чутки, що принц Гаррі влітку може повернутися до Британії. Як пише видання Hello!, онук Єлизавети II збирається бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діані, яке заплановане на 1 липня.

Раніше ми розповідали, що принци Гаррі та Вільям нарешті зустрілися,

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Єлизавета II в день похорону чоловіка дізналася про смерть близького друга 10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя Японці регочуть через нову посаду принца Гаррі - вона перекладається, як "пеніс" в їх країні Похорон принца Філіпа подивилися більше, ніж весілля Гаррі і Меган
принц Гаррі Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Клопотенко поделился рецептом идеального завтрака
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото

Популярні статті

Сьогодні, 13:08Зірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

Сьогодні, 12:30Зірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

Сьогодні, 10:38Смачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

Сьогодні, 10:16Модно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

Сьогодні, 09:29Зірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

Вчора, 17:29Смачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Вчора, 13:20Зірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

Вчора, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Вчора, 10:20Events

Як зробити мінігород в квартирі: перевірені лайфхаки

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

19 квітняСмачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

19 квітняФаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

19 квітняЗірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

19 квітняСмачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

19 квітняEvents

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

19 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти