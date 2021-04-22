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Меган Маркл набралася сміливості поговорити з Єлизаветою II по відеозв'язку перед похоронами принца Філіпа

Сьогодні, 13:11

Герцогиня Сассекська підтримувала зв'язок зі своїм чоловіком, поки той вирушив до Великобританії. Та попри чутки про розбрат в королівській родині, Меган зв'язувалася навіть з королевою

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не приїхала на похорон принца Філіпа, щоб не привертати до себе увагу, виявляється зв'язувалася з королевою Єлизаветою II через відеодзвінок.

Як повідомили інсайдери виданню People, поки принц Гаррі знаходився в Великобританії та проходив траур зі своєю сім'єю, Меган Маркл, перебуваючи в Монтесіто, щодня телефонувала йому. Також герцогиня Сассекська розмовляла з Її Високістю по відеозв'язку і взяла з собою Арчі, якого королева не бачила ще з кінця 2019 року.

Єлизавета II і Меган Маркл
Єлизавета II і Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Вона знає, що поїздка до Англії була важкою для Гаррі. Він не хотів залишати Меган і Арчі одних. Але Меган щодня запевняла його, що з ними все добре. Вона не хотіла, щоб він турбувався", – сказав інсайдер виданню.

Однак поїздка до Великобританії на похорон чоловіка Її Високості для принца Гаррі стала більш ніж сприятливою. Принаймні такі висновки можна зробити з фотографій, на яких він зображений під час бесіди з братом, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Зараз принц Гаррі повернувся до коханої дружини назад в США – прям за день до 95-го дня народження королеви. Але оскільки монарх у Великобританії відзначає два дні народження, то, цілком ймовірно, що в червні принц Гаррі знову прилетить до сім'ї.

Раніше стало відомо, що похорон принца Філіпа обійшли за популярністю весілля Меган і Гаррі.

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