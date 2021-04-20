Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Японці регочуть через нову посаду принца Гаррі – вона перекладається, як "пеніс" в їх країні

Сьогодні, 16:21

Після від'єднання від королівської сім'ї принц Гаррі і Меган Маркл почали самостійне життя, і ось до чого це призвело. Нова посада принца змусила японців реготати

Назва нової посади принца Гаррі, який помирився з сім'єю, змусила японців реготати. Річ у тому, що, як ми вже писали раніше, у чоловіка Меган Маркл з'явилися дві нові роботи, одна з яких – Chief Impact Officer в каліфорнійському стартапі BetterUp Inc. У США назву цієї посади іноді скорочують як CHIMPO, що на японському сленгу означає "пеніс".

Як пише видання Daily Mail, японці почали жартувати з приводу цього в соцмережах.

Принц Гаррі
Принц Гаррі
Фото: Getty Images

"Уявіть, якби він приїхав до Японії та представився чиновникам як CHIMPO? Я б хотів побачити їхні обличчя!" – написав один японець в соцмережі.

"Неважливо, скільки вам років, слово CHIMPO завжди викликає усмішку", – написав інший користувач.

У квітні стало відомо, що принц Гаррі, який з Меган Маркл облаштувався в США після виходу з королівської сім'ї, зайняв одразу дві посади. Він став керівником американської стартап-компанії BetterUp в Кремнієвій долині, а також членом комісії в Інституті Аспена, який займається боротьбою з дезінформацією.

Раніше повідомлялося, що вперше за 70 років Єлизавета II відсвяткує свій день народження за новим сценарієм.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Похорон принца Філіпа подивилися більше, ніж весілля Гаррі і Меган Єлизавета II після похорону зберегла дві цінні речі - хустку принца Філіпа і фото їхньої молодості на Мальті Кому дістанеться багатомільйонний спадок принца Філіпа
Японія принц Гаррі Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити

Популярні статті

Сьогодні, 17:29Смачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

Сьогодні, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Вчора, 18:36Зірково

Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Вчора, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Вчора, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Вчора, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Вчора, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Вчора, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

18 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

Новини партнерів

Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Кому не рекомендовано вакцинуватися AstraZeneca, - розповів лікар
Кому не рекомендовано вакцинуватися AstraZeneca, - розповів лікар

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти