Японці регочуть через нову посаду принца Гаррі – вона перекладається, як "пеніс" в їх країні

Після від'єднання від королівської сім'ї принц Гаррі і Меган Маркл почали самостійне життя, і ось до чого це призвело. Нова посада принца змусила японців реготати

Назва нової посади принца Гаррі, який помирився з сім'єю, змусила японців реготати. Річ у тому, що, як ми вже писали раніше, у чоловіка Меган Маркл з'явилися дві нові роботи, одна з яких – Chief Impact Officer в каліфорнійському стартапі BetterUp Inc. У США назву цієї посади іноді скорочують як CHIMPO, що на японському сленгу означає "пеніс".

Як пише видання Daily Mail, японці почали жартувати з приводу цього в соцмережах.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Уявіть, якби він приїхав до Японії та представився чиновникам як CHIMPO? Я б хотів побачити їхні обличчя!" – написав один японець в соцмережі.

"Неважливо, скільки вам років, слово CHIMPO завжди викликає усмішку", – написав інший користувач.

У квітні стало відомо, що принц Гаррі, який з Меган Маркл облаштувався в США після виходу з королівської сім'ї, зайняв одразу дві посади. Він став керівником американської стартап-компанії BetterUp в Кремнієвій долині, а також членом комісії в Інституті Аспена, який займається боротьбою з дезінформацією.

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