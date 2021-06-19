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Пугачова вперше за довгий час заспівала на публіці: як зараз звучить голос співачки

Сьогодні, 12:45

Алла Пугачова на вечірці з нагоди 45-річчя Максима Галкіна виконала одну зі своїх популярних пісень

Алла Пугачова вперше за довгий час заспівала на публіці
Алла Пугачова вперше за довгий час заспівала на публіці
Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Алла Пугачова вже довгий час не виступає на сцені, рідко дає інтерв'ю. Зараз весь свій час вона присвячує їх з Максимом Галкіним дітям – Гаррі і Лізі. Але вперше за довгий час співачка вирішила виконати одну зі своїх пісень.

На святкування дня народження Максима Галкіна Алла Пугачова разом з Ігорем Ніколаєвим заспівали хіт 1986 року "Прости, повір". У якийсь момент сам іменинник не всидів на місці і приєднався до співаків.

Гості в залі підспівували виконавцям, і знімали на телефон, як Алла Пугачова співає наживо.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова зізналася, що не збирається повертатися на сцену. Вона розповіла, що пишається своєю дочкою Крістіною Орбакайте, яка все так само із задоволенням виходить на сцену.

"Мені з висоти мого польоту вже незрозуміло, як можна хотіти йти на сцену. Я вже забула, як туди виходять ... Але це щастя, коли я бачу, як Крістіна цього хоче, як вона вміє працювати! Дівчинка, яку вважали абсолютно безголосим гидким каченям стала артисткою без будь-якої допомоги! Я завжди отримувала тільки підсумок її роботи, результат ", – зізналася співачка.

Алла Пугачова з дітьми і внуками
Алла Пугачова з дітьми і внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Завоювати шоу-бізнес планує і внучка Алли Пугачової Клавдія Земцова. Раніше ми розповідали, що внучка співачки вже випустила пісню іспанською мовою.

Варто зазначити, що діти Алли Пугачової і Максима Галкіна – Гаррі і Ліза теж ростуть дуже творчими. Не так давно Ліза виконала пісню "Миллион алых роз" французькою мовою , А син Гаррі зіграв на піаніно свою улюблену пісню українською мовою.

Раніше ми розповідали, хто з сучасних виконавців подобається Аллі Пугачовій.

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шоу-бізнес Алла Пугачова
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