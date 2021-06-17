Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

На премії МУЗ-ТВ вже траплялися скандали і раніше. Наприклад, в 2013 році багато топових артистів бойкотували музичну премію

Алла Пугачова на премії МУЗ-ТВ Фото: instagram.com/muztv

Цього року про російської премії МУЗ-ТВ не говорив тільки ледачий . Через скандали премію навіть збирається перевірити Роскомнадзор на пропагандy нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей через наряди і поведінки деяких гостей. Але мало хто знає, що одного разу музична премія вже була на межі закриття, але ситуацію врятувала Алла Пугачова. Про це розповів колишній генеральний продюсер "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров в інтерв'ю YouTube-шоу "Алена, блін".

У 2013 році конкуренти хотіли витурити МУЗ-ТВ з медіапростору. Тоді керівництво одного з найбільших російських медіахолдингів "Російська медіагрупа" закликало артистів бойкотувати премію МУЗ-ТВ. Зіркам поставили ультиматум, якщо вони з'являться на премії МУЗ-ТВ, то позбудуться всіх ротацій на одній з топових радіостанцій Росії, яка входить до складу медіахолдингу.

Арман Давлетяров розповів, як Алла Пугачова врятувала премію МУЗ-ТВ Фото: Скріншот з YouTube

Філіп Кіркоров, Валерій Меладзе, Микола Басков відмовилися йти на премію МУЗ-ТВ.

"Всі ці люди були заявлені у нас на афішах. Дзвоню артистам, щоб з'ясувати, що відбувається, – ніхто не говорить правду, у всіх" поважні причини ".І один Басков тільки розповів правду", – розповів Арман.

Щоб врятувати становище і премія відбулася, Арман звернувся до Алли Пугачової. Спочатку він не став розповідати всієї історії з бойкотом, а просто запросив на премію. Співачка спочатку відмовилася, посилаючись, що їй важко буде 5 годин сидіти в ефірі. Через кілька годин вона сама передзвонила директору МУЗ-ТВ, коли дізналася про історію з бойкотом і погодилася прийти на премію.

Він зізнався, що співачка спеціально сіла в перший ряд і попросила знімати її часто великим планом. Пугачова розуміла, яку роль відіграє в шоу-бізнесі і що може своєю присутністю замінити десяток інших артистів.

Алла Пугачова на премії МУЗ-ТВ Фото: Скріншот з YouTube

"Алла Борисівна сіла в перший ряд, постійно виходила на сцену, жартувала, танцювала. А після в гримерці сказала:" Ось бачиш, загін не помітив втрати бійців ". Пугачова дуже підтримала мене у важку хвилину і врятувала церемонію. Спасибі їй величезне за це ", – поділився колишній гендиректор МУЗ-ТВ.

Він зазначив, що Алла Пугачова завжди готова підтримати та допомогти.

Крім Алли Пугачової в тому році на премії з'явилися Сергій Лазарєв, Діма Білан, Олександр Буйнов, Поліна Гагаріна, Іван Дорн.

Зараз Алла Пугачова займається вихованням їх з Максимом Галкіним дітей – Гаррі і Лізи. Напевно у співачки вже є ідеї, як весело провести це літо з дітьми. Ми теж знаємо, як зробити літо незабутнім – радимо заглянути в наш календар лайфхаків.

Раніше ми розповідали, що внучка Алли Пугачової вирішила стати співачкою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися