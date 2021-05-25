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Внучка Алли Пугачової вирішила стати співачкою – як співає зіркова спадкоємиця

Сьогодні, 18:27

Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова зараз зайнялася вокалом і мріє співати на сцені

Алла Пугачова і її онучка
Алла Пугачова і її онучка
Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

У сім'ї Алли Пугачової ростуть творчі діти. Про таланти двійнят співачки ми вже знаємо. Але завоювати шоу-бізнес збирається і внучка Алли Пугачової. Про це розповіла Крістіна Орбакайте.

9-річна Клавдія Земцова почала займатися вокалом.

"Вона завжди любила співати, підспівувала англійським та російським пісням по радіо, зараз і іспанською співає", – розповіла Христина Орбакайте журналістам MK.RU.

Крістіна Орбакайте з донькою
Крістіна Орбакайте з донькою
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Зіркова бабуся нещодавно дала урок вокалу онучці.

"Ми під мінус включили фонограму, підключили мікрофон, мама згадала, що у неї була пару років тому музична школа для обдарованих дітей і провела невеличкий лікнеп. Клавочка це дуже допомогло виступити на свій день народження, всі зазначили, що у неї гарний слух, а вчителька з музики навіть визначила, що у неї три повних октави діапазону. ", – поділилася дочка Примадонни.

У Мережі можна знайти відео, як співає внучка Алли Пугачової Клавдія Земцова.

Наприклад, в минулому році дівчинка випустила пісню іспанською мовою.

Клавдія заспівала і на свій день народження.

Онука Алли Пугачової співає
Відео: YouTube

Раніше Крістіна Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з її онуками і дітьми.

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