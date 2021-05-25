Внучка Алли Пугачової вирішила стати співачкою – як співає зіркова спадкоємиця
Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова зараз зайнялася вокалом і мріє співати на сцені
У сім'ї Алли Пугачової ростуть творчі діти. Про таланти двійнят співачки ми вже знаємо. Але завоювати шоу-бізнес збирається і внучка Алли Пугачової. Про це розповіла Крістіна Орбакайте.
9-річна Клавдія Земцова почала займатися вокалом.
"Вона завжди любила співати, підспівувала англійським та російським пісням по радіо, зараз і іспанською співає", – розповіла Христина Орбакайте журналістам MK.RU.
Зіркова бабуся нещодавно дала урок вокалу онучці.
"Ми під мінус включили фонограму, підключили мікрофон, мама згадала, що у неї була пару років тому музична школа для обдарованих дітей і провела невеличкий лікнеп. Клавочка це дуже допомогло виступити на свій день народження, всі зазначили, що у неї гарний слух, а вчителька з музики навіть визначила, що у неї три повних октави діапазону. ", – поділилася дочка Примадонни.
У Мережі можна знайти відео, як співає внучка Алли Пугачової Клавдія Земцова.
Наприклад, в минулому році дівчинка випустила пісню іспанською мовою.
Клавдія заспівала і на свій день народження.
Раніше Крістіна Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з її онуками і дітьми.
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