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Пугачева впервые за долгое время спела на публике: как сейчас звучит голос певицы

Сегодня, 12:45

Алла Пугачева на вечеринке по случаю 45-летия Максима Галкина исполнила одну из своих популярных песен

Алла Пугачева впервые за долгое время спела на публике
Алла Пугачева впервые за долгое время спела на публике
Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Алла Пугачева уже долгое время не выступает на сцене, редко дает интервью. Сейчас все свое время она посвящает их с Максимом Галкиным детям – Гарри и Лизе. Но впервые за долгое время певица решила исполнить одну из своих песен.

На празднование дня рождения Максима Галкина Алла Пугачева вместе с Игорем Николаевым спели хит 1986 года "Прости, поверь". Видео появилось на одной из фан-страниц певицы. В какой-то момент сам именинник не усидел на месте и присоединился к певцам

Гости в зале подпевали исполнителям, и снимали на телефон редкие кадры живого пения Аллы Пугачевой.

Напомним, недавно Алла Пугачева призналась, что не собирается возвращаться на сцену. Она рассказала, что гордится своей дочерью Кристиной Орбакайте, которая все также с удовольствием выходит на сцену.

"Мне с высоты моего полёта уже непонятно, как можно хотеть идти на сцену. Я уже забыла, как туда выходят...Но это счастье, когда я вижу, как Кристина этого хочет, как она умеет работать! Девочка, которую считали абсолютно безголосым гадким утёнком стала артисткой без всякой помощи! Я всегда получала только итог ее работы, результат", – призналась певица.

Алла Пугачева с детьми и внуками
Алла Пугачева с детьми и внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Покорять шоу-бизнес планирует и внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова. Ранее мы рассказывали, что внучка певицы уже выпустила песню на испанском языке.

Стоит отметить, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лиза тоже растут очень творческими. Не так давно Лиза исполнила песню "Миллион алых роз" на французском языке, а сын Гарри сыграл на пианино свою любимую песню на украинском языке.

Ранее мы рассказывали, кто из современных исполнителей нравится Алле Пугачевой.

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