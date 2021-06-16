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Син Пугачової дав пораду всім реперам і розчулив Мережу. Це варто побачити!

Сьогодні, 19:30

Син Алли Пугачової і Максима Галкіна Гаррі продемонстрував свій артистичний талант. У Мережі вважають, що у гумориста зростає гідна заміна

У Мережі оцінили талант сина Пугачової
У Мережі оцінили талант сина Пугачової
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Двійнята Максима Галкіна і Алли Пугачової Гаррі і Ліза часто з'являються на сторінках в соцмережах батьків. Малюки співають, розповідають вірші, грають на музичних інструментах. Шанувальники зіркового сімейства завжди з нетерпінням чекають нових відео. Цього разу свій артистичний талант продемонстрував Гаррі.

Максим Галкін опублікував в Instagram новий ролик із сином. У кадрі Гаррі прочитав гумористичний реп власного твору.

"Щоб стати репером, треба пити багато води, тому що вода складається зі слини, а слиною вже й співаєш реп", – заявив син Алли Пугачової, доповнивши жарт бітбоксом.

(@Maxgalkinru)

"Всім реперів Росії! Порада від Гаррі!" – підписав ролик Максим Галкін.

Нове відео сина Алли Пугачової і Максима Галкіна підписники оцінили. У Мережі зазначили, що у гумориста росте гідна заміна.

  • "Такий татів стиль вимальовується в гуморі"
  • "Симпатяга! І реп, і класику, і "Чарівника-недоучку" – все може Гаррі"
  • "Репери покинули чат"

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську та французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні.

Діти Пугачової і Галкіна не бояться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти.

Шанувальники завжди раді, коли в соцмережах з'являються нові відео з двійнятами. Наприклад, недавно Гаррі і Ліза продемонстрували свою акторську майстерність.

Які таланти у дітей зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, чому онука Пугачової в родині порівнюють з принцом Гаррі.

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