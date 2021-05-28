Галкін назвав улюбленого виконавця Пугачової: Хотіли навіть змінити ім'я синові

За словами Максима Галкіна, він йде під цю музику на зйомки і приходить під неї додому

Фото: Скріншот з YouTube

Алла Пугачова уважному стежить не тільки за трендами в одязі , а й за музичними новинками та сучасними виконавцями. Максим Галкін зізнався, що його дружина дуже любить творчість репера Скриптоніта.

"Скріптоніт – улюблений виконавець моєї дружини. Я йду під цю музику на зйомки, приходжу. Ми навіть Гаррі хотіли в Аділя (справжнє ім'я репера) перейменувати, але він вже занадто дорослий, вже розмовляє. Боюся, що не зрозуміє", – пожартував він в YouTube-шоу "Музикаліті".

Галкін розповів, що він і сам слухає Скриптоніта.

Варто зазначити, якраз в ефірі однієї з програм "Музикаліті" Пугачова познайомилася з репером.

Алла Пугачова і Скріптоніт Фото: Скріншот з YouTube

"Мене вражає те, наскільки правильно він висловлює свої думки ... Так можуть писати тільки люди, які зациклені на чесності, на чистоті, ненавидять фальш. Протест якийсь існує", – оцінила співачка творчість Скриптоніта.

Раніше ми розповідали, що внучка Алли Пугачової хоче стати співачкою.

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