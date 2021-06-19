Пугачова і Галкін пристрасно поцілувалися на очах у сотень гостей (відео)

Алла Пугачова і Максим Галкіна пристрасно поцілувалися під крики "Гірко!" на вечірці присвяченій 45-річчю гумориста

Максим Галкін пристрасно поцілував Аллу Пугачова на святкування свого ювілею Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Алла Пугачова і Максим Галкін разом вже двадцять років. Варто зазначити, романтика в їх стусунках присутня досі – вони влаштовують пікніки, Алла Борисівна присвячує вірші своєму чоловікові . А вчора на святкування дня народження Максима Галкіна, на якому зібрався майже весь російський шоу-бізнес, пара довела, що в їхніх стосунках все ще є пристрасть. Відео зі свята з'явилося на одній з фан-сторінок пари в Instagram.

В кінці свята винесли святковий торт і перший шматочок, звичайно ж, дістався іменинникові. Максим Галкін куштуючи тортом, почув із залу вигук "Гірко!", і поцілував дружину, яка стояла поруч.

Варто зазначити, що Алла Пугачова зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

"Кожен день я дякую небеса, а ти знаєш мою зв'язок з ними, що ти прийшов в моє життя. Я весь час була на сцені і думала, що вона мене з кимось зв'яже і сцена дала мені тебе. Я пам'ятаю ті моменти, коли ти дуже мені не сподобався, не знаю чому ... Але я бачила тебе уві сні. Я знала, що ти до мене прийдеш і зробиш моє життя дивовижним", – зізналася співачка.

Нагадаємо, що Пугачова і Галкін познайомилися в 2001 році на фестивалі "Слов'янський базар", коли співачка ще була одружена з Філіпом Кіркоровим. Незабаром вони розлучилися – серце Примадонни відвоював молодший її на 27 років гуморист. Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати.

Максим Галкін і Алла Пугачова Фото: instagram.com/maxgalkinru

Варто зазначити, що діти Пугачової і Галкіна не бояться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти – вони готують, розповідають вірші, співають. Шанувальники завжди раді, коли в соцмережах з'являються нові відео з двійнятами

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