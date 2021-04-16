Дочка Пугачової виконала Миллион алых роз французькою мовою- відео

На святі на честь дня народження мами дочка Алли Пугачової заспівала "Миллион алых роз" французькою

Алла Пугачова відсвяткувала свій день народження у себе в замку. Вона зібрала за великим столом близьких і друзів. Увага вчора була прикута не тільки до іменинниці, а й її дочці Лізи Галкіної. Молодша дочка Примадонни виконала хіт мами "Миллион алых роз" французькою мовою.

Відео з'явилося в Instagram. Лізі на фортепіано акомпанувала зіркова мама. Гості нагородили дівчинку оваціями.

На святі були присутні Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим, внуки Примадонни – Дені Байсаров і Микита Пресняков з дружиною Альоною Красновой.

Варто зазначити, що діти Пугачової і Галкіна не бояться камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти. Наприклад, Гаррі виконав на фортепіано свою улюблену пісню українською мовою . А ще недавно двійнята продемонстрували свою акторську майстерність

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