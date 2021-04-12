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Принц Гаррі прибув до Великої Британії на похорон дідуся

Сьогодні, 09:22

Меган Маркл залишилася в США

Принц Гаррі прибув до Великої Британії через два дні після смерті свого дідуся принца Філіпа. Його дружина Меган Маркл, яка чекає на другу дитину, залишилася вдома, у Каліфорнії. Про це пише People.

Меган повинна була летіти в Лондон разом з чоловіком, але через вагітність вирішила залишитися в США. За даними видання, принц Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу, де колись вони жили з Маркл.

Принц Гаррі
Принц Гаррі
Фото: Getty Images

У суботу Букінгемський палац підтвердив, що герцог Сассекський буде присутній на похоронах Філіпа 17 квітня в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

Тим часом герцогині Сассекській "лікар порадив не подорожувати", – сказав представник королівської сім'ї.

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Це буде перша зустріч принца Гаррі із королівською родиною після скандального інтерв'ю у Опри Вінфрі, де Гаррі і Меган розповіли про расизм, причини свого переїзду тощо.

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Його похорони призначені на 17 квітня.

Раніше ми розповідали, хто успадкує багатомільйонні статки і титул принца Філіпа.

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