Він був моєю опорою: палац опублікував слова Єлизавети II про померлого чоловіка
В офіційному Instagram королівської сім'ї оприлюднено фото Єлизавети та Філіпа
Вчора, 9 квітня, стало відомо про смерть герцога Единбурзького принца Філіпа. 73 роки він був вірним супутником королеви Великої Британії Єлизавети II.
В офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї опубліковано повідомлення від імені Її Величності.
"Усі ці роки він просто був моєю надією і опорою. Я та вся наша родина, і наша країна, і багато інших країн в такому боргу перед ним, що навіть і самі того не знаємо, та він його і не визнає", – сказала королева Єлизавета у 1997 році.
До цитати додали спільний знімок королеви і принца. У пості зазначається, що герцог Единбурзький був вірний королеві з моменту її вступу на престол, до його смерті.
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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали історію кохання королеви Єлизавети II та принца Філіпа.
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