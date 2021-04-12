Принц Гарри прибыл в Великобританию на похороны дедушки

Меган Маркл осталась в США

Принц Гарри прибыл в Великобританию через два дня после смерти своего дедушки принца Филиппа. Его супруга Меган Маркл, которая ждет второго ребенка, осталась дома, в Калифорнии. Об этом пишет People.

Меган должна была лететь в Лондон вместе с мужем, но из-за беременности решила остаться в США. По данным издания, принц Гарри остановился в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, где прежде они жили с Маркл.

Принц Гарри Фото: Getty Images

В субботу Букингемский дворец подтвердил, что герцог Сассекский будет присутствовать на похоронах Филиппа 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Между тем герцогине Сассекской "врач посоветовал не путешествовать", – сказал представитель королевской семьи.

Это будет первая встреча принца Гарри с королевской семьей после скандального интервью у Опры Уинфри, где Гарри и Меган рассказали о расизме, причине своего переезда и прочем.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похороны назначены на 17 апреля.

Ранее мы рассказывали, кто унаследует многомиллионное состояние и титул принца Филиппа.

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