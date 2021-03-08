Одним абзацом: про що Меган Маркл і принц Гаррі розповіли в інтерв'ю з Опрою

7 березня в ефірі американського телеканалу CBS показали перше велике інтерв'ю пари

7 березня в ефірі американського телеканалу CBS вийшло велике інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл, яке шокувало королеву Єлизавету II.

Ведучій Опрі Вінфрі пара відверто розповіла про життя в королівській родині, переїзд, дітей та інше. Все найцікавіше ми зібрали в одному матеріалі.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Скріншот з відео

Таємне весілля

19 травня 2018 року відбулося одне з найочікуваніших королівських весіль. Принц Гаррі одружився на американській акторці Меган Маркл. Тоді за цим святом стежив увесь світ, але ніхто не здогадувався, що пара вже одружилася. Трьома днями раніше.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

Так, напередодні великої королівського весілля за всіма канонами, Меган і Гаррі обмінялися обітницями на таємній церемонії, де був присутній лише архієпископ Кентерберійський. У свідоцтві про шлюб вказана дата саме того дня.

"Це було видовище для всього світу. Але ми хотіли, щоб ця церемонія була тільки нашої", – поділилася Маркл в інтерв'ю Опрі.

Королівська родина позбавила принца Гаррі грошей

Принц Гаррі заявив, що королівська сім'я його "буквально відрізала фінансово" після того, як він і Меган Маркл вирішили відокремитися та жити самостійно.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/sussexroyal

Онук королеви Єлизавети II додав, що використовував гроші, залишені йому принцесою Діаною.

"Все, що мені потрібно, це достатньо грошей, щоб забезпечити безпеку і захистити свою сім'ю", – сказав герцог Сассекський в інтерв'ю.

Пол другу дитину

6 травня 2019 року у принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народився первісток. Дитину назвали Арчі Харрісоном. Про другу вагітність Меган Маркл стало відомо 14 лютого 2021 року.

Під час розмови з Опрою Вінфрі пара розсекретила стать дитини. Гаррі сказав, що вони з Меган чекають народження дівчинки.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Скріншот з відео

"Мати одну дитину або двох – це чудово. Але у нас є хлопчик, а тепер буде дівчинка. Чого ще можна бажати?", – сказав принц Гаррі не приховуючи радості.

Меган Маркл хотіла накласти на себе руки

Шокуючою заявою Меган Маркл поділилася під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі: за словами колишньої акторки, королівське життя і цькування з боку ЗМІ завдали приголомшливої шкоди її психічному здоров'ю. Меган буквально хотіла накласти на себе руки.

Меган Маркл Фото: Скріншот з YouTube

"Я просто не бачила виходу. Я прокидалася вночі, сиділа і не розуміла, що робити. Усвідомлювала, що все це відбувається, просто тому що я живу і дихаю. Мені просто не хотілося жити. Ця думка була чіткою і реальною, вона мене не залишала і дуже лякала", – сказала Маркл.

Дружина принца додала, що віра в людей, змушує її пам'ятати, що є й інша сторона життя, за яку варто триматися.

Про королеву Єлизавету II та інших

Багато хто чекав, що в інтерв'ю Меган Маркл розсекретить жахливі речі про королівську сім'ю, а особливо про Її Величність. Та нічого такого не сталося.

"Королева завжди чудово до мене ставилася, мені дуже подобалося перебувати поруч з нею", – сказала про бабусю свого чоловіка Маркл.

Королева Британії Єлизавета II Фото: Getty Images

Вона зазначила, що Єлизавета II була однією з тих, з ким Гаррі познайомив її насамперед, а ще вона подарувала Меган сережки і намисто.

А ось принц Гаррі докладніше розповів про свої стосунки з батьком і братом. За його словами, принц Чарльз в якийсь момент перестав відповідати на його дзвінки.

Королівська сім'я Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Має бути багато роботи. Мені важко це зрозуміти, адже він теж проходив через щось подібне і знає, що це за біль. До того ж, Арчі його онук. Але водночас, звичайно, я завжди буду його любити", – сказав Гаррі про батька.

Він тепло висловився і про свого старшого брата: "Я дуже люблю Вільяма, він мій брат, і ми разом пережили справжнє пекло. Але ми пішли різними шляхами".

Расизм в палаці

Меган повідомила, що перед народженням Арчі в палаці хвилювалися про те, наскільки темною буде шкіра малюка. Маркл стверджує, що ця тема не раз спливала в розмовах, проте з чийого боку були ці хвилювання, дружина принца не стала говорити.



Принц Гаррі з Меган Маркл та сином Арчі Фото: Getty Images

Про рішення покинути королівську сім'ю

В інтерв'ю принц Гаррі і Меган Маркл причиною, по якій вони відмовилися від королівських обов'язків і вирішили переїхати, назвали "відсутність підтримки і розуміння".

"Я б ніколи не став шокувати свою бабусю, я занадто сильно її поважаю", – сказав при цьому Гаррі.

Він також подякував Меган Маркл за те, що вона "врятувала" його. Його дружина на це заперечила: "Це Гаррі врятував всіх, прийнявши рішення, яке врятувало моє життя і допомогло нам всім".

Раніше повідомлялося, що принц Вільям і Кейт Міддлтон обурені вчинком Меган і Гаррі.

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