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Говорив, що думав: 10 іронічних цитат принца Філіпа

Сьогодні, 12:44

Деякі вислови герцога називають "неполіткоректними" і "нещадними"

Герцог Единбурзький принц Філіп був людиною із сильним характером, принциповою позицією та відмінним почуттям гумору. Він пройшов через складне дитинство, але прожив довге й щасливе життя, яке присвятив своїй жінці.

Ми вже розповідали історію кохання принца Філіпа і Єлизавети II, а в цьому матеріалі зібрали ТОП-10 цитат герцога про шлюб, Елтона Джона, Росію та інше. Вже хто-хто, а чоловік Її Величності за словом в кишеню не ліз.

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

У 1967 році відповідаючи на питання, чи хотів би він відвідати Радянський Союз, Філіп сказав:

"Я б дуже хотів поїхати в Росію, хоча ці виродки вбили половину моєї родини".

А це він сказав в Індії, коли папараці впав з дерева, намагаючись зняти королівську сім'ю:

"Я сподіваюся, він зламав свою дідькову шию".

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

Герцог жартував і про більш життєві речі:

"Коли чоловік відкриває двері машини для дружини, у нього або нова машина, або нова дружина".

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Одного разу чоловік королеви звернувся до сера Елтона Джона:

"О, так це вам належить ця жахлива машина? Ми часто бачимо її, коли їдемо в Віндзорський замок".

В ході офіційного візиту в Китай у 1986 році групі британських студентів принц Філіп сказав:

"Якщо ви тут залишитеся довше, то у всіх вас очі стануть розкосими".

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

На питання журналіста про те, коли принц Чарльз успадкує престол, він сказав:

"Ви питаєте мене, чи збирається королева вмирати?"

Дітей Філіп не щадив. 13-річному Ендрю Адамсу, який мріяв стати астронавтом, він заявив:

"Ти ніколи не будеш літати на космічному кораблі, ти занадто товстий для цього".

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: instagram.com/clarencehouse

А ось, що герцог говорив про королівське життя:

"Люди думають, що тут жорстка класова система, але герцоги можуть одружитися і на дівчатах з хору. Деякі навіть одружуються на американках".

На прийомі в Букінгемському палаці принц Філіп підійшов до групи жінок-депутатів від правлячої Лейбористської партії з фразою:

"Ага, а тут у нас, значить, куточок феміністок".

Напередодні свого 90-річного ювілею герцог Единбурзький пожартував:

"Я вже почав розвалюватися по частинах".

Нагадаємо, що в YouTube вже вийшов новий епізод шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповідає про жорсткий локдаун в Києві:

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