Говорив, що думав: 10 іронічних цитат принца Філіпа
Деякі вислови герцога називають "неполіткоректними" і "нещадними"
Герцог Единбурзький принц Філіп був людиною із сильним характером, принциповою позицією та відмінним почуттям гумору. Він пройшов через складне дитинство, але прожив довге й щасливе життя, яке присвятив своїй жінці.
Ми вже розповідали історію кохання принца Філіпа і Єлизавети II, а в цьому матеріалі зібрали ТОП-10 цитат герцога про шлюб, Елтона Джона, Росію та інше. Вже хто-хто, а чоловік Її Величності за словом в кишеню не ліз.
У 1967 році відповідаючи на питання, чи хотів би він відвідати Радянський Союз, Філіп сказав:
А це він сказав в Індії, коли папараці впав з дерева, намагаючись зняти королівську сім'ю:
Герцог жартував і про більш життєві речі:
Одного разу чоловік королеви звернувся до сера Елтона Джона:
В ході офіційного візиту в Китай у 1986 році групі британських студентів принц Філіп сказав:
На питання журналіста про те, коли принц Чарльз успадкує престол, він сказав:
Дітей Філіп не щадив. 13-річному Ендрю Адамсу, який мріяв стати астронавтом, він заявив:
А ось, що герцог говорив про королівське життя:
На прийомі в Букінгемському палаці принц Філіп підійшов до групи жінок-депутатів від правлячої Лейбористської партії з фразою:
Напередодні свого 90-річного ювілею герцог Единбурзький пожартував:
Нагадаємо, що в YouTube вже вийшов новий епізод шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповідає про жорсткий локдаун в Києві:
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