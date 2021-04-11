Хотів померти вдома: що відомо про останні дні принца Філіпа

Єлизавета II була поруч з чоловіком до останнього

Попри погане самопочуття, чоловік Єлизавети II принц Філіп до кінця своїх днів намагався залишатися сильним і незалежним. Daily Mail вдалося дізнатися про останні дні життя герцога Единбурзького.

Після повернення з лікарні 99-річної принц Філіп став спокійнішим, як зазначили королевські слуги. Він багато спав, у дні, коли почувався краще, виходив на вулицю сидів на сонці, вкрившись пледом. Для виходів на вулицю він вибирав сорочку, джемпер, штани і сяючі туфлі. Пересуватися на інвалідному кріслі герцог Единбурзький відмовлявся. Під час ходьби він вважав за краще користуватися палицею.

Принц Філіп Фото: Getty Images

"Заберіть цю чортову річ з моїх очей!" – кричав він одного разу, побачивши інвалідне крісло.

Іншим разом принц не дозволив помічникові підняти свої окуляри, а зробив це сам.

Час приймання їжі у Віндзорському замку часто змінювалося так, щоб Філіп та Єлизавета могли разом їсти, коли герцог почувався досить добре.

Відмовлявся принц Філіп і від слухового апарату. Королеві доводилося спілкуватися з чоловіком криком, щоб бути почутими. При цьому герцог Единбурзький не хотів повертатися в лікарню: він хотів померти у себе вдома в колі рідних.

Єлизавета ІІ та принц Філіп з їхніми дітьми: принцами Чарльзом, Ендрю і Едвардом, а також принцесою Анною Фото: Getty Images

В останній тиждень життя принц Філіп писав листи і спілкувався з членами сім'ї по телефону – Zoom і Skype йому не подобалися. Він дуже переживав, що через пандемію не може бачитися з близькими.

Єлизавета II до останнього була поруч зі своїми чоловіком.

"Навіть незважаючи на виразне погіршення здоров'я, яке свідчило про те, що його життя наближається до кінця, королева і принц Філіп все ще могли проводити час разом", – розповіло джерело.

Нагадаємо, вже відома дата похорону принца Філіпа.

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