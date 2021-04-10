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Вас дуже не вистачатиме: Меган Маркл і принц Гаррі відреагували на смерть принца Філіпа

Сьогодні, 10:50

Подружжя вшанували пам'ять герцога Единбурзького на своєму сайті

Вчора стало відомо про смерть чоловіка Єлизавети II принца Філіпа, якому було 99 років. Члени королівської сім'ї публічно висловили свої співчуття, крім того, у Великій Британії оголосили 30-денний траур.

Меган Маркл і принц Гаррі також висловилися про смерть герцога Единбурзького. На сайті свого фонду Archwell подружжя опублікувало повідомлення.

Скріншот: archewell.com

"Його Королівська Високість герцог Единбурзький. 1921-2021. Дякуємо за службу. Нам буде вас дуже не вистачати", – написали Меган і Гаррі.

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Нагадаємо, що герцоги Сассекські зараз проживають в США і знаходиться у сварці з родичами принца. Поки що неясно, чи прилетять вони до Великої Британії на похорон принца Філіпа. Цілком можливо, що приїде тільки Гаррі, так як Маркл вагітна другою дитиною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як поховають чоловіка Єлизавети II принца Філіпа.

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