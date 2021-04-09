Помер принц Філіп: хто успадкує його багатомільйонні статки і титул

Герцог Единбурзький був батьком чотирьох спадкоємців

Принц Філіп, який помер 9 квітня, залишив чималу спадщину. Він був чоловіком королеви Великобританії протягом 73 років, встигнувши обзавестися досить великими статками.

Розповідаємо, хто з його нащадків отримає фінансовий спадок і титул герцога Единбурзького.

Фінанси

За даними Celebrity Net Worth, стан принца Філіпа оцінюється приблизно в 24 мільйони фунтів стерлінгів – майже 33 мільйони доларів США.

Принц Філіп заробив цю суму за свою кар'єру на флоті і як член королівської сім'ї, отримуючи зарплату в розмірі близько 40 0000 фунтів стерлінгів на рік з Sovereign Grant, який виплачується членам королівської сім'ї з грошей платників податків.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп Фото: Getty Images

Повідомляється, що разом з королевою Єлизаветою II принц володів акціями і великою колекцією творів мистецтва. Оскільки це майно та акції були спільними з королевою, цілком ймовірно, що вона збереже активи.

Герцог Единбурзький був батьком чотирьох дітей: 71-річного принца Чарльза, 69-річної принцеси Анни, 60-річного принца Ендрю і 56-річного принца Едварда. Ймовірно, що вони теж отримають частку в його активах, повідомляє Express.

Єлизавета ІІ та принц Філіп з їхніми дітьми: принцами Чарльзом, Ендрю і Едвардом, а також принцесою Анною Фото: Getty Images

Титул

Принц Філіп отримав титул герцога Единбурзького в день весілля 20 листопада 1947 року. Хоча титул офіційно буде повернуто короні, вважається, що молодший син герцога, принц Едвард, незабаром успадкує його.

Принц Едвард Фото: Getty Images

До виходу на пенсію принц Філіп був президентом і покровителем приблизно 800 організацій. Багато з цих ролей були передані принцу Едварду, коли його батько пішов на пенсію, і, як повідомляється, він візьме на себе більше обов'язків, які колись виконував його принц Філіп.

Раніше ми ділилися цитатами Єлизавети II про принца Філіпа.

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