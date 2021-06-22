Принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

Принц Гаррі збирається приїхати на відкриття статуї принцеси Діани. Принц Чарльз дав зрозуміти, що в нього є важливіші справи, ніж зустріч з сином

Принц Чарльз не планує зустрічатися з принцом Гаррі, коли він приїде до Лондона Фото: Getty Images

1 липня в Лондоні відбудеться відкриття статуї принцеси Діани – захід приурочений до 60-річчя від дня її народження. З цієї нагоди королівська сім'я знову збереться разом. Буде присутній на заході і принц Гаррі, який зовсім нещодавно став батьком вдруге.

Але ось за інформацією The Sun, не всі члени королівської сім'ї раді візиту герцога Сассекського. Наприклад, батько Гаррі принц Чарльз не збирається зустрічатися з ним. У нього запланована поїздка до Шотландії, яку він не збирається скасовувати.

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"Чарльз абсолютно ясно дав зрозуміти, що зустрічі не буде, тому що він збирається до Шотландії. Розмова між ними трьома (принцом Чарльзом і синами) не запланована", – розповіло джерело.

Принц Чарльз, принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images

Як повідомив інсайдер, принци Гаррі та Вільям з'являться на заході разом і навіть постараються встановити "тимчасове перемир'я" в пам'ять про матір.

Нагадаємо, в ЗМІ не перший день обговорюють напружені стосунки принца Гаррі зі старшим братом. Зовсім нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що принц Вільям відреагував на скарги співробітників Кенсингтонського палацу, які поскаржилися на Меган Маркл, звинувативши її в грубому поводженні і знущаннях.

"Він був у жаху від того, що йому розповіли про передбачувану поведінку Меган, і він хотів почути, що скаже Гаррі. Розбірки між братами були запеклими і лютими", – розповів історик в новій книзі про відносини синів принцеси Діани і принца Чарльза.

Після того, що сталося, Вільям зажадав, щоб брат з дружиною поїхали з Кенсінгтонського палацу. У свою чергу Гаррі не міг змиритися з тим, що Вільям вірить прислузі, а не йому.

Через що в королівській сім'ї можуть посваритися – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що принцу Гаррі і Меган Маркл довіряють більше, ніж принцу Вільяму і Кейт Міддлтон.

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