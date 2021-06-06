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У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

Сьогодні, 19:25

Дівчинка народилася вранці в п'ятницю, 4 червня, у лікарні в Санта-Барбарі

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Getty Images

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка – її назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Про це повідомляють на сайті Archwell.

Відомо, що Лілібет – це домашнє прізвисько британської королеви Єлизавети II, а Діана – ім'я покійної матері принца Гаррі та його брата принца Вільяма.

Дівчинка народилася вранці в п'ятницю, 4 червня, у лікарні в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Це друга дитина подружжя. Воно також виховує дворічного сина на ім'я Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.

Одкровення Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Не так давно в ЗМІ з'явилася інформація, що Меган Маркл і принц Гаррі планують приїхати в Лондон.

Раніше автор біографії герцогів Сассекських розповів, чому Меган Маркл вирішила звинуватити королівську сім'ю в расизмі.

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принц Гаррі Меган Маркл
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