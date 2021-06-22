Принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон

Принц Гарри собирается приехать на открытие статуи принцессы Дианы. Принц Чарльз дал понять, что у него есть более важные дела, чем встреча с сыном

Принц Чарльз не планирует встречаться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон Фото: Getty Images

1 июля в Лондоне состоится открытие статуи принцессы Дианы – мероприятие приурочено к 60-летию со дня ее рождения. По этому случаю королевская семья вновь соберется вместе. Будет присутствовать на мероприятии и принц Гарри, который совсем недавно стал отцом во второй раз.

Но вот по информации The Sun, не все члены королевской семьи рады визиту герцога Сассекского. Например, отец Гарри принц Чарльз не собирается встречаться с ним. У него запланирована поездка в Шотландию, которую он не собирается отменять.

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"Чарльз совершенно ясно дал понять, что встречи не будет, потому что он собирается в Шотландию. Разговора между ними тремя (принцем Чарльзом и сыновьями) не запланировано", – рассказал источник.

Принц Чарльз, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Как сообщил инсайдер, принцы Гарри и Уильям появятся на мероприятии вместе и даже постараются установить "временное перемирие" в память о матери.

Напомним, в СМИ не первый день обсуждают напряженные отношения принца Гарри со старшим братом. Совсем недавно в СМИ появилась информация, что принц Уильям отреагировал на жалобы сотрудников Кенсингтонского дворца, которые пожаловались на Меган Маркл, обвинив ее в грубом поведении и издевательствах.

"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", – рассказал историк в новой книге об отношениях сыновей принцессы Дианы и принца Чарльза.

После случившегося Уильям потребовал, чтобы брат с женой уехали из Кенсингтонского дворца. В свою очередь Гарри не мог смириться с тем, что Уильям верит прислуге, а не ему.

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