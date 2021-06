Принц Вільям виставив принца Гаррі і Меган Маркл з Кенсингтонського палацу – ЗМІ

Конфлікт двох братів почався після того, як робітники Кенсингтонського палацу звинуватили Меган Маркл в грубому ставленні

Принц Вільям виселив свого брата Гаррі і його дружину Меган Маркл з Кенсингтонського палацу Фото: Getty Images

Конфлікт між двома синами принца Чарльза – Вільямом і Гаррі – не дає спокою ні публіці, ні ЗМІ. Нещодавно повідомлялося, що британці проти того, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні, а тепер з'явилися нові подробиці конфлікту, що виник теж через Маркл.

Як пише історик Роберт Лейсі в своїй книзі Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult, стосунки братів зіпсувалися після того, як робітники Кенсингтонського палацу поскаржилися на Меган Маркл, звинувативши її в грубому поводженні і знущаннях, повідомляє The Times.

Принца Вільяма це буквально "розлютило", пише автор книги. Більш того, герцог нібито був стурбований тим, що Меган "краде його улюбленого брата", а ще вважав, що вона "розхитував заповітні принципи монархії".

Принц Гаррі і принц Вільям Фото: Getty Images

"Він був у жаху від того, що йому розповіли про ймовірну поведінку Меган, і він хотів почути, що скаже Гаррі. Розбірки між братами були запеклими і лютими", – йдеться в книзі.

Після того, що сталося Вільям зажадав, щоб брат із дружиною поїхали з Кенсингтонського палацу. У свою чергу Гаррі не міг змиритися з тим, що Вільям вірить прислузі, а не йому.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїда 625 тис. дол. – дивіться сюжет:

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл прислала королівській сім'ї фото новонародженої дочки в приватному чаті.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися