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Меган Маркл і принцу Гаррі довіряють більше, ніж Кейт Міддлтон і принцу Вільяму – нове опитування

Сьогодні, 16:55

Британська молодь довіряє герцогам Сассекським, незважаючи на всі скандали Меган Маркл і принца Гаррі

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Може, британці і не хочуть, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили свою дочку Лілібет в Лондоні, але тим не менше герцогів Сассекському визнали одними з найшанованіших королівських осіб. Вони обійшли принца Вільяма, Кейт Міддлтон. Організація, яка проводила опитування, опублікувала результати у себе в Facebook.

Благодійна організація з охорони здоров'я молоді STEM4 провела опитування і проаналізувала інтерес до низки знаменитостей і громадських діячів, включаючи музикантів, творців онлайн-контенту, спортсменів і громадських діячів. Так, за даними дослідження з'ясувалося, що молодь довіряє Єлизаветі II, яка набрала 25 відсотків голосів. На другому місці опинився принц Гаррі з 22 відсотками, а третє місце посіла його дружина Меган Маркл, якій віддали перевагу 21 відсоток опитаних. Принцу Вільяму і Кейт Міддлтон довіряють тільки 10 відсотків підлітків.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Варто зазначити, члени королівської сім'ї часто потрапляють до різних рейтингів. Так, наприклад, Кейт Міддлтон назвали ледачою в королівській родині. Одна з організацій підрахувала кількість офіційних заходів, які відвідав кожен член монаршого сімейства, і у Кейт Міддлтон виявилося найменше.

А ось принц Вільям виявився на першому місці в рейтингу найсексуальніших чоловіків у світі. Він обігнав Брюса Вілліса і не тільки.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II дозволила порушити суворе правило -"Ніколи не скаржся і нічого не пояснюй". Тепер можна коментувати заяви, які спотворюють висловлювання і вчинки високопоставлених членів королівської сім'ї.

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