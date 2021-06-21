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Найкращий подарунок для тата. Меган Маркл подарувала принцу Гаррі лавку для нього і його сина

Сьогодні, 16:14

Меган Маркл розповіла про історію створення своєї нової книги, яку вона написала для свого сина, принца Арчі. Дружина Гаррі надихнулася власним подарунком до Дня батька

Меган Маркл з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі
Меган Маркл з принцом Гаррі та їхнім сином Арчі
Фото: Getty Images

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка днями надіслала королівській сім'ї фото новонародженої дочки, зізналася, який сентиментальний подарунок зробила коханому на День батька минулого року. Тоді вона довго думала, що особливого може подарувати чоловікові. У підсумку вибір припав на... лавку. Подарунок був дійсно символічним, адже на той момент Гаррі тільки став батьком, а лава означала місце щасливих спільних із сином Арчі моментів.

У першому інтерв'ю після виходу скандального шоу з Опрою Вінфрі Меган Маркл розповіла про свою нову книгу "Лавка". Ідея її створення якраз пов'язана з тим самим подарунком для Гаррі, над яким міркувала Меган. Про це повідомляє Hello!.

"Я подумала, що мені просто потрібно щось сентиментальне і таке місце, де він міг би проводити час із нашим сином. В оповіданні я спостерігаю за цією любов'ю між моїм чоловіком і нашим сином і уявляю, якою вона буде, коли у них буде більше спільних моментів, коли наш син стане старшим. Від подряпини на коліні до розбитого серця – вони завжди будуть відпочивати на цій лавці, ділитися цими моментами та відчувати свій зв'язок", – розповіла Меган Маркл.

На лавці Меган вирішила розмістити напис: "Це твоя лава, де почнеться життя, для тебе і нашого сина, наша дитина, наша сім'я".

Ці слова і стали за основу створення книги Меган Маркл, яка вийшла на початку цього місяця.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Фото: instagram.com/misanharriman

Дізнайтеся більше подробиць про скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі:

Нагадаємо, що в королівській родині розгорівся новий скандал після того, як Меган Маркл образила вагітну внучку Єлизавети II.

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принц Гаррі Королівська сім'я Меган Маркл
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