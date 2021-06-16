Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Британці проти, щоб Меган Маркл і принца Гаррі хрестили дочку в Лондоні

Сьогодні, 10:52

Королівські експерти запропонували влаштувати хрестини доньки Меган Маркл і принца Гаррі в колі королівської сім'ї. Британці не оцінили цю ідею

Британці не хочуть, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні
Британці не хочуть, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні
Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. Королівська родина привітала герцогів Сассекських з народженнями дочки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор, а Кейт Міддлтон недавно зізналася, що з нетерпінням чекає зустрічі з племінницею . Деякі королівські експерти припустили, якщо Меган Маркл і принц Гаррі вирішать дочку хрестити в Лондоні, то це допоможе парі налагодити стосунки з королівською родиною. Видання Daily Express вирішило провести опитування, як на це дивляться британці.

95 відсотків британців вважають, що Меган Маркл і принцу Гаррі не варто хрестити Лілібет в Лондоні.

"Пуста залишаються в США", – коментують британці цю ідею.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Тільки чотири відсотки вважають, що парі варто приїхати в Лондон.

Зазначимо, Меган і Гаррі ще не опублікували ніяких подробиць про хрестини Лілібет.

Нагадаємо, нещодавно герцоги Сассекські опинилися в центрі скандалу через ім'я своєї дочки Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор Не так давно пара звинуватила BBC в брехні і наклепі . Журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекськи ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі і Меган Маркл вирішили подати до суду на ЗМІ. Представники герцогів Сассекських стверджують, що принц Гаррі радився з бабусею стосовно імені дочки.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі восьма в черзі на престол. Варто зазначити, вона навіть посунула деяких старших членів королівської сім'ї в списку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Єлизавета II не має наміру більше мовчати після скандалу Меган Маркл і принца Гаррі з BBC За пологами Меган Маркл наглядала спецохорона: нові подробиці появи правнучки Єлизавети II Єлизавета II пробачила Меган Маркл і принцу Гаррі після скандального інтерв'ю - ЗМІ
шоу-бізнес принц Гаррі Королівська сім'я Меган Маркл
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана. Видео
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню
Джамала рассказала, как похудела на 6 кг и поделилась своим меню

Популярні статті

Сьогодні, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 13:41Фаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Вчора, 12:10Смачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Вчора, 07:01Смачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

Вчора, 04:14Зірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

14 червняЗірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

14 червняЗірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

14 червняEvents

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

14 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

14 червняЗірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

Новини партнерів

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Дженніфер Лопес у відвертому купальнику прогулялася по пляжу
Дженніфер Лопес у відвертому купальнику прогулялася по пляжу

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти