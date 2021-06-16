Британці проти, щоб Меган Маркл і принца Гаррі хрестили дочку в Лондоні

Королівські експерти запропонували влаштувати хрестини доньки Меган Маркл і принца Гаррі в колі королівської сім'ї. Британці не оцінили цю ідею

Британці не хочуть, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. Королівська родина привітала герцогів Сассекських з народженнями дочки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор, а Кейт Міддлтон недавно зізналася, що з нетерпінням чекає зустрічі з племінницею . Деякі королівські експерти припустили, якщо Меган Маркл і принц Гаррі вирішать дочку хрестити в Лондоні, то це допоможе парі налагодити стосунки з королівською родиною. Видання Daily Express вирішило провести опитування, як на це дивляться британці.

95 відсотків британців вважають, що Меган Маркл і принцу Гаррі не варто хрестити Лілібет в Лондоні.

"Пуста залишаються в США", – коментують британці цю ідею.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Тільки чотири відсотки вважають, що парі варто приїхати в Лондон.

Зазначимо, Меган і Гаррі ще не опублікували ніяких подробиць про хрестини Лілібет.

Нагадаємо, нещодавно герцоги Сассекські опинилися в центрі скандалу через ім'я своєї дочки Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор Не так давно пара звинуватила BBC в брехні і наклепі . Журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекськи ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі і Меган Маркл вирішили подати до суду на ЗМІ. Представники герцогів Сассекських стверджують, що принц Гаррі радився з бабусею стосовно імені дочки.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що дочка Меган Маркл і принца Гаррі восьма в черзі на престол. Варто зазначити, вона навіть посунула деяких старших членів королівської сім'ї в списку.

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