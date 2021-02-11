Зірковий детектив гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських назвала своїх фаворитів у проєкті

Зірка також змогла назвати кілька учасників, яких бачить у фіналі шоу

Учасники грандіозного шоу "Маска", яке виходить на телеканалі "Україна" щосуботи о 21:00, продовжують підкорювати глядачів яскравими виступами та інтригуючими підказками про себе. За лаштунками шоу зірковий детектив, поп-діва NK | Настя Каменських зізналася, хто з учасників є для неї найбільшою загадкою і кого вона бачить у фіналі "Маски".

Популярна українська співачка, ім'я якої також відомо всьому світу, NK | Настя Каменських запевняє, що їй дуже подобається бути в ролі зіркового детектива. До того ж зірка вже має свій підхід до розгадування масок – на її думку, потрібно перебирати якомога більше варіантів, щоб знайти правильну відповідь. Так буває і в житті, коли хочеш здивувати кохану людину, то доводиться вибирати все найкраще – побачення, подарунок, те, чим можна здивувати свою половинку на День святого Валентина.

"Мені дуже подобається бути детективом саме в цьому шоу! Я вже не раз говорила, що просто обожнюю детективи. Я спостерігаю за реакцією глядачів у соцмережах – вони постійно пишуть, намагаючись вгадати, хто ким є. Мені подобається цей процес – такий крутий квест!" – поділилася NK | Настя Каменських на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

Зірковий детектив гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось зі своїми фаворитами серед учасників артистка ще не визначилася, але є кілька масок, які не дають співачці спокою.

"Мене мучать здогади щодо Жабеня! Тому що спочатку ми були впевнені, що це якась маленька дівчинка, називали дуже багато імен, серед яких була Jerry Heil. А зараз Жабеня заспівало чоловічим, причому дорослим голосом! Дуже багато припущень і стосовно Сома, тому що ми не можемо з'ясувати, чи дійсно він говорить тільки англійською. А ще мене турбує Сонце, тому що вона неймовірно співає. Побачивши її виступ в останньому ефірі, ми просто розгубилися", – розповіла артистка.

Але все ж зірка змогла назвати кілька учасників, яких бачить у фіналі шоу:

"Поки рано говорити, але думаю, що це може бути Жабеня! З усіх масок мені ще дуже подобається Носоріг – він такий сексі! (Сміється). А ще мені подобаються Сонце і Троянда. А як круто виступив Дракон! А ще ... у нас так багато масок і всі вони дуже цікаві і яскраві герої, так складно вибрати когось одного!" – розповіла співачка NK | Настя Каменських за лаштунками шоу "Маска".

Дивіться оригінальне шоу "Маска" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна".

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