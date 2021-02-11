Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірковий детектив гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських назвала своїх фаворитів у проєкті

Сьогодні, 07:55

Зірка також змогла назвати кілька учасників, яких бачить у фіналі шоу

Учасники грандіозного шоу "Маска", яке виходить на телеканалі "Україна" щосуботи о 21:00, продовжують підкорювати глядачів яскравими виступами та інтригуючими підказками про себе. За лаштунками шоу зірковий детектив, поп-діва NK | Настя Каменських зізналася, хто з учасників є для неї найбільшою загадкою і кого вона бачить у фіналі "Маски".

Популярна українська співачка, ім'я якої також відомо всьому світу, NK | Настя Каменських запевняє, що їй дуже подобається бути в ролі зіркового детектива. До того ж зірка вже має свій підхід до розгадування масок – на її думку, потрібно перебирати якомога більше варіантів, щоб знайти правильну відповідь. Так буває і в житті, коли хочеш здивувати кохану людину, то доводиться вибирати все найкраще – побачення, подарунок, те, чим можна здивувати свою половинку на День святого Валентина.

"Мені дуже подобається бути детективом саме в цьому шоу! Я вже не раз говорила, що просто обожнюю детективи. Я спостерігаю за реакцією глядачів у соцмережах – вони постійно пишуть, намагаючись вгадати, хто ким є. Мені подобається цей процес – такий крутий квест!" – поділилася NK | Настя Каменських на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

Зірковий детектив гіпершоу
Зірковий детектив гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось зі своїми фаворитами серед учасників артистка ще не визначилася, але є кілька масок, які не дають співачці спокою.

"Мене мучать здогади щодо Жабеня! Тому що спочатку ми були впевнені, що це якась маленька дівчинка, називали дуже багато імен, серед яких була Jerry Heil. А зараз Жабеня заспівало чоловічим, причому дорослим голосом! Дуже багато припущень і стосовно Сома, тому що ми не можемо з'ясувати, чи дійсно він говорить тільки англійською. А ще мене турбує Сонце, тому що вона неймовірно співає. Побачивши її виступ в останньому ефірі, ми просто розгубилися", – розповіла артистка.

Читайте також:
Олена Шоптенко зізналась, чому в шоу "Маска" вона отримала костюм Лисиці

Але все ж зірка змогла назвати кілька учасників, яких бачить у фіналі шоу:

"Поки рано говорити, але думаю, що це може бути Жабеня! З усіх масок мені ще дуже подобається Носоріг – він такий сексі! (Сміється). А ще мені подобаються Сонце і Троянда. А як круто виступив Дракон! А ще ... у нас так багато масок і всі вони дуже цікаві і яскраві герої, так складно вибрати когось одного!" – розповіла співачка NK | Настя Каменських за лаштунками шоу "Маска".

Дивіться оригінальне шоу "Маска" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна".

Під маскою Буйвола шоу "Маска" ховався Олег Винник – дивіться відео:

Тим часом Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
маска Настя Каменських шоу Маска
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Як правильно варити булгур і в чому його користь: прості рецепти
Як правильно варити булгур і в чому його користь: прості рецепти
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным

Популярні статті

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Філіп Кіркоров перестав носити перуки. У Мережі обговорюють новий імідж співака

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

8 лютогоЗірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

8 лютогоЗірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

8 лютогоЗірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

Новини партнерів

«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Панеттьери изменила имидж и стала настоящей красоткой
Панеттьери изменила имидж и стала настоящей красоткой
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти