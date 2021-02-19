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Андрія Данилка в шоу "Маска" доведуть до сліз

Сьогодні, 12:03

Дивіться новий випуск найзагадковішого проекту на телеканалі "Україна"

У суботу, 20 лютого, на телеканалі "Україна" вийде п'ятий епізод грандіозного шоу "Маска", яке раніше покинула ще одна зірка. У новому випуску одна з учасниць доведе Андрія Данилка до сліз.

Минулого разу витончена Троянда стверджувала, що у неї немає дітей. Однак не всі детективи повірили в цю підказку. Також вона зізналася, що мала аж п’ять спроб заручитися. Три з них майже не пам’ятає, а от двічі все-таки обпеклася не на жарт.

Троянда
Фото: телеканал "Україна"

Хтось із зіркових детективів вважає, що під цією маскою криється учасниця групи НЕАНГЕЛИ Слава Камінська, інші – що це співачка і модель Даша Астаф'єва. Щоб допомогти глядачам розгадати цю таємницю, в новому випуску масштабного шоу "Маска" Троянда дасть нові підказки про себе.

"Усі гарні квіточки почуваються більш щасливими – де б ви думали? Біля пасіки! Тільки тс-с, нікому. Це буде наша малесенька таємниця. Мені так подобається ділитись з вами найсокровеннішим, що зараз я готова навіть зіграти вам на струнах власної душі", – заявить Роза в ефірі телеканалу "Україна".

Сонце, Троянда і Жабеня
Фото: телеканал "Україна"

Учасниця стримає своє слово. На грандіозній сцені найзагадковішого на українському телебаченні шоу вона заспіває мегахит "Белые розы" гурту "Ласковый май". Зворушливе виконання і неймовірний номер по-справжньому розчулять зіркових детективів проєкту – очі Андрій Данилка навіть наллються сльозами.

Хто міг замаскуватись у цьому образі – велика загадка. DZIDZIO вважає, що там сховалась телеведуча. Оля Полякова ж переконана, що Троянда – це Аліна Гросу, адже героїня дала підказку, що чудово почувається на пасіці, а відомою Аліна стала завдяки пісні "Бджілка". Однак DZIDZIO наполягає, що в цьому костюмі криється жінка з досвідом.

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"Алінка завжди була з досвідом, – одразу відповіла йому Оля Полякова. – Вона співає довше, ніж я. Я ще в школі вчилася, а вона малою в 5 років вже виступала. Я дивлюсь на цю розкішну фігуру, слухаю голос – цей грудний регістр в Аліни є, я його знаю".

А ось Андрій Данилко каже, що в деяких моментах він чітко впізнає голос Надії Мейхер, яка теж так може заспівати. Та що ж відповість зірковим детективам сама Троянда, коли почує такі припущення?

Андрій Данилко
Андрій Данилко
Фото: телеканал "Україна"

Також у п’ятому випуску оригінального шоу "Маска" глядачі побачать вражаючі виступи яскравого Сонця, романтичного Дракона, запальної Кози, зворушливого Жабеня й епатажного Сома. Якого учасника розсекретять цього тижня?

Дивіться новий епізод самого зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 20 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше співачка Оля Полякова розповіла про особливу зв'язку з учасником шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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