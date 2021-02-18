Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Володимир Остапчук здивує екстравагантним образом в шоу "Маска"

Сьогодні, 14:51

Ведучий постане перед глядачами в образі метрдотеля Густава

Новий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна" вийде вже в цю суботу. Глядачі не тільки чекають дізнатися, хто ж ховається за масками, а й цікаво, в якому образі на цей раз з'явиться ведущий проекту Володимир Остапчук, адже протягом проекту він перевтілюється в героїв фільмів-бестселерів світового кінематографа . У новому випуску він постане перед глядачами в образі метрдотеля Густава, навколо якого розгортаються події фільму "Готель" Гранд Будапешт ".

Раніше Володимир Остапчук вже перевтілювався в Супермена, Короля вампірів і навіть казкову принцесу Ельзу, кожен раз викликаючи бурю емоцій серед глядачів масштабного шоу "Маска". А в цю суботу він стане стильним і харизматичним метрдотелем з популярної кінострічки, ось тільки приймати він буде найвідоміших гостей країни – п'ять зіркових детективів шоу, а також шість дивовижних учасників, які майстерно замаскувалися в оригінальних образах.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Тепер називайте мене мсьє Остапчук, тому що я – метрдотель цього прекрасного гранд-готелю " Маска". У нас тільки винятковий сервіс, зіркові гості та перипетії, яким позаздрять сценаристи оскарівських картин, – інтригує ведучий Володимир Остапчук. – У суботу я вже вп'яте проведу вас в місце, де відбувається видовище світового рівня. І хто знає, можливо, саме під час цього ефіру я розповім вам деякі внутрішні секрети і чутки, які зібрав за лаштунками нашого гіпершоу "

У п'ятому випуску масштабного шоу телеканалу "Україна" глядачі побачать нові виступи учасників групи А, серед яких яскраве Сонце, романтичний Дракон, запальна Коза, зворушливе жабеня, спокуслива Роза і епатажний Сом. З якого героя знімуть маску на цьому тижні?

Дивіться новий випуск найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 20 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Оля Полякова назвала свого фаворита в шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Пафосна та елегантна: Ірина Федишин розповіла, що спільного в неї з образом Пави із "Маски" "Це Гордон!": Детективи "Маски" впізнали в Мольфарі відомого журналіста Винник забув свою пісню, а Данилко пообіцяв роздягтися: як пройшов четвертий ефір шоу "Маска"
Владимир Остапчук шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять

Популярні статті

Сьогодні, 12:16Смачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

Сьогодні, 09:36Зірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Вчора, 17:24Смачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

Вчора, 15:42Смачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Вчора, 12:31Зірково

У Мережі розкритикували новий імідж Регіни Тодоренко: "Старить цей образ"

Вчора, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

16 лютогоСмачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

16 лютогоЗірково

Тіна Кароль зізналася, коли останній раз робила тест на вагітність

16 лютогоАктуально

Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

16 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 лютого: Ракам потрібно контролювати себе, а Левам перестати плекати ілюзії

15 лютогоЗірково

"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова

15 лютогоСмачно

Як зробити буженину зі свинини: класичний рецепт

15 лютогоЗірково

18-річний син Корольової і Тарзана спровокував чутки про своє весілля (відео)

15 лютогоЗдорово

Що можна і чого не можна робити в сильний мороз

Новини партнерів

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Чебуреки: вкусные, хрустящие снаружи и с сочной начинкой
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини
16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти