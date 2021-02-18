Володимир Остапчук здивує екстравагантним образом в шоу "Маска"

Ведучий постане перед глядачами в образі метрдотеля Густава

Новий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна" вийде вже в цю суботу. Глядачі не тільки чекають дізнатися, хто ж ховається за масками, а й цікаво, в якому образі на цей раз з'явиться ведущий проекту Володимир Остапчук, адже протягом проекту він перевтілюється в героїв фільмів-бестселерів світового кінематографа . У новому випуску він постане перед глядачами в образі метрдотеля Густава, навколо якого розгортаються події фільму "Готель" Гранд Будапешт ".

Раніше Володимир Остапчук вже перевтілювався в Супермена, Короля вампірів і навіть казкову принцесу Ельзу, кожен раз викликаючи бурю емоцій серед глядачів масштабного шоу "Маска". А в цю суботу він стане стильним і харизматичним метрдотелем з популярної кінострічки, ось тільки приймати він буде найвідоміших гостей країни – п'ять зіркових детективів шоу, а також шість дивовижних учасників, які майстерно замаскувалися в оригінальних образах.

Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Тепер називайте мене мсьє Остапчук, тому що я – метрдотель цього прекрасного гранд-готелю " Маска". У нас тільки винятковий сервіс, зіркові гості та перипетії, яким позаздрять сценаристи оскарівських картин, – інтригує ведучий Володимир Остапчук. – У суботу я вже вп'яте проведу вас в місце, де відбувається видовище світового рівня. І хто знає, можливо, саме під час цього ефіру я розповім вам деякі внутрішні секрети і чутки, які зібрав за лаштунками нашого гіпершоу "

У п'ятому випуску масштабного шоу телеканалу "Україна" глядачі побачать нові виступи учасників групи А, серед яких яскраве Сонце, романтичний Дракон, запальна Коза, зворушливе жабеня, спокуслива Роза і епатажний Сом. З якого героя знімуть маску на цьому тижні?

Дивіться новий випуск найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 20 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Оля Полякова назвала свого фаворита в шоу "Маска".

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