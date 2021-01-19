Прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" підкорила мільйони глядачів

У прем'єрному епізоді на унікальній сцені "Маски" виступили вісім загадкових героїв

У суботу, 16 січня, на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра гіпершоу "Маска" за форматом світового бестселера The Masked Singer. "Маска" зі старту підкорила мільйони глядачів і стала кращою програмою дня за всіма основними аудиторіями 18-54, 14-49, 18+, 4+ як в містах з населенням 50 тис. +, Так і по всій Україні.

Прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" підкорила мільйони глядачів Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Прем'єру "Маски" на телеканалі "Україна" переглянули 5 мільйонів глядачів ***. За аудиторією 18-54 (50 тис. +)*, частка (shr,%) проєкту становила 17,52%, рейтинг (rat,%) – 5,43%; по аудиторії 14-49 (50 тис. +) ****, частка – 18,43% рейтинг (rat,%) – 5,12%; за аудиторією 18+ (50 тис. +)**, частка – 22,31%, рейтинг (rat,%) – 8,55%; по аудиторії 4+ (вся Україна)***, частка – 19,96%, рейтинг (rat,%) -7,15%.

У прем'єрному епізоді на унікальній сцені "Маски" виступили вісім загадкових героїв – яскраве Сонце, епатажний панк-рокер Сом, кокетлива Лиса, романтичний Дракон, запальна Коза, спокуслива Роза, зворушливий Жабеня і кіберпанк Буйвол. Глядачі і зіркові детективи вже запропонували безліч версій, які знаменитості могли сховатися в цих дивовижних образах, але найбільше дискусій виникло про маску Буйвола, який заявив, що він – п'ятий зірковий детектив найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска".

Прем'єра шоу "Маска" на телеканалі "Україна" підкорила мільйони глядачів Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У день прем'єри, 16 січня, телеканал "Україна" посів перше місце серед українських телеканалів за всіма основними аудиторіями. Зокрема, за аудиторією 18-54 (50 тис. +)*, середньодобова частка (shr,%) каналу становила 11,55%, рейтинг (rat,%) – 1,81%; по аудиторії 14-49 (50 тис. +)****, частка – 11,55% рейтинг (rat,%) – 1,6%; за аудиторією 18+ (50 тис. +)**, частка – 16,78%, рейтинг (rat,%) – 3,36%; по аудиторії 4+ (вся Україна)***, частка – 16,36%, рейтинг (rat,%) – 3,14%.

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Як пройшло перше шоу "Маска"

Уже після першого ефіру у гіпершоу з'явилося 5 мільйонів прихильників, а в соцмережах зараз йдуть справжні баталії: хто ж вони – учасники "Маски" і хто п'ятий суддя проєкту – намагаються вгадати всі.

Першим учасником на сцену вийшов Дракон, який заінтригував своїм виступом, не залишивши нікого байдужим! Далі на сцені з'явилася тендітна Лиса, запальна Коза і стрибуче Жабеня. До слова, він заплутав зіркових детективів найбільше, адже ніхто не зрозумів, хто перед ними – чоловік чи жінка.

Зірковий детектив Оля Полякова говорить, що Жабеня спочатку співало фальцетом, потім чоловічим голосом. За її словами, вокалісти вміють такі штуки робити, тому це дуже легко для вокаліста і дуже важко для того, хто хоче відгадати.

Співачка Оля Полякова Фото: телеканал "Україна"

І чим довше тривав ефір, тим заплутаніше і загадковіше були маски. Несподіванкою став "заморський" гість, який не говорить українською – рокер в шкіряній куртці Сом! Серед варіантів, хто під його маскою: Роббі Вільямс і Жан-Клод Ван Дам. Правда, і самі детективи в своїх версіях не впевнені.

У той же час Коза майже з'їла Розу, а може і сама б поколола її шипами, після голосування глядачів в залі, одна з цих масок повинна себе розсекретити, і дівчат врятував потужний Буйвол!

Він сказав, що він не просто учасник, а п'ятий суддя цього шоу! Буйвол зізнався, що надів цей костюм, щоб відчути те, що відчувають учасники, а ще перевірити – чи розгадають його колеги-детективи, особливо NK! Адже Буйвол нагадав детективам саме її чоловіка, зоряного репера Потапа.

Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" в спокусливій сукні Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами самої NK, їй теж здалося, що під маскою Буйвола ховається її чоловік Олексій: "Дуже-дуже багато підказок в відео і ще в кінці Буйвол сказав щось про Настю і я зрозуміла, що це може бути і Льоша".

У соцмережах розгорнулися неабиякі суперечки про те, хто ж ховається під масками! В такому масштабному шоу кожен хоче побачити свого кумира! Цієї суботи всіх чекає друга вісімка учасників, нова порція феєричних костюмів і відповідь на головну інтригу першого ефіру: хто ж п'ятий суддя проєкту? Уже в цю суботу о 21:00 знімуть відразу дві маски!

Дивіться всі виступи першого ефіру шоу "Маска".

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