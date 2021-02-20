Прикоснуться к Солнцу и познакомиться с Драконом: в ЦУМе открылась выставка шоу "Маска"
Фантастические персонажи будут ждать гостей до апреля
С 19 февраля в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипер-шоу "Маска", новый выпуск которого состоится уже сегодня на телеканале "Украина" в 21:00. Выставка проработает до начала апреля, а в течение этого времени персонажи будут меняться.
Шоу "Маска" стало самой громкой премьерой этого года на украинском телевидении, а миллионы зрителей полюбили удивительных персонажей, в костюмах которых скрываются знаменитости.
ЦУМ и телеканал "Украина" дарят всем поклонникам "Маски" возможность вживую познакомиться с героями проекта, увидеть собственными глазами невероятные дизайнерские костюмы, которые создавались специально для шоу.
Вот, что говорят о выставке "Маски" те, кто уже успел ее посетить:
"Обратила внимание еще на первом этаже, на Сонце. Нравится также Ворон. Очень хорошие работы", – Ирина Федоренко, искусствовед.
"Шикарные, очень нравятся. Я специально сюда пришла, чтобы их увидеть", – Людмила Головко, менеджер по персоналу.
"Очень яркие герои. У Сома такой крутой ирокез – настоящий панк!", – Кирилл Николаенко, спортсмен.
Читайте также:Три фаворита шоу "Маска" – прогноз Насти Каменских
Как работает выставка и где искать экспонаты "Маски" в ЦУМе:
- 1-й этаж – Солнце и 5-й этаж – Циклоп, Жаба. График экспонирования: 19.02. – 04.04;
- 6-й этаж – Сом, Ворон, Дракон. График экспонирования: 19.02. – 28.02;
- 6-й этаж – Пава, Бабка, Волк. График экспонирования: 01.03. – 10.03;
- 6-й этаж – Мольфар, Коза. График экспонирования: 10.03 – 20.03;
- 6-й этаж – Буйвол, Носорог, Махаон. График экспонирования: 20.03 – 04.04.
Напомним, что в пятом выпуске оригинального шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, зажигательной Козы, трогательного Лягушонка и эпатажного Сома. Какого участника рассекретят на этой неделе?
Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".
Все подробности в спецтеме Шоу Маска
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное