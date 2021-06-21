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Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

Сьогодні, 11:31

21 червня принц Вільям святкує свій день народження. Сьогодні йому виповнилося 39 років

День народження принца Вільяма - найцікавіші факти про нього
День народження принца Вільяма - найцікавіші факти про нього
Фото: Сьогодні

Сьогодні син принца Чарльза і покійної принцеси Діани, а також онук королеви Єлизавети II принц Вільям святкує свій день народження. Монарху виповнюється 39 років.

Зараз Вільям займає друге місце в порядку спадкування британського престолу. Разом з Кейт вони виховують трьох дітей, а нещодавно відзначили річницю весілля. Ми зібрали найцікавіші і несподівані факти про іменинника, які ви могли не знати.

Та спершу обіцяйте подивитися наш матеріал про подорож найінстаграмнішими місцями під Києвом на електрокарі Jaguar!

День народження принца Вільяма: найцікавіші факти про герцога Кембриджського

  • Дитячою мрією Вільяма була робота поліцейського. Коли йому було сім, він сказав про це мамі.
  • Вільям дуже важко переносив загибель своєї матері – принцеси Діани. Хлопчику було запропоновано допомогу психоаналітика. Принц деякий час відвідував фахівця.

Принцеса Діана з принцами Вільямом і Гаррі
Принцеса Діана з принцами Вільямом і Гаррі
Фото: Getty Images

  • У маленького Вільяма в дитинстві було багато кумедних прізвиськ: Віллс, Великий Віллі, Пі-Віллі, Вомбат і Принц ридань.

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  • У підлітковому віці принцу Вільяму дуже подобалася одна з солісток Spice Girls – Емма Бантон. Пізніше на дверях кімнати Вільяма висів плакат із знаменитою американською актрисою Памелою Андерсон, а потім і з Сінді Кроуфорд. З Сінді він все ж познайомився завдяки принцесі Діані, яка запросила топ-модель на вечерю в Букінгемський палац.
  • Зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон герцог Кембриджський познайомився в університеті Сент-Ендрюс. Довгий час вони були просто друзями.

Фото: Getty Images

  • Перед тим як зробити пропозицію Кейт, Вільям протягом трьох тижнів носив з собою обручку. У підсумку він все-таки зважився і зробив подрузі пропозицію на березі озера на гірському схилі в Кенії.
  • Останню свою ніч перед весіллям Вільям спав тільки півгодини. І зовсім не через хвилювання. Виявилося, що з вулиці всю ніч лунали крики і вітання британців, які зібралися на площі перед палацом. В результаті вранці Вільяма, за його словами, охопила паніка: він уявляв, що обов'язково спіткнеться десь і впаде на очах у всіх в найвідповідальніший момент.

Принц Вільям з Кейт і дітьми
Принц Вільям з Кейт і дітьми
Фото: Getty Images

  • Принц Вільям не носить обручку, тому що не визнає будь-які прикраси. Його максимум – це наручний годинник.
  • Окрім рідної англійської, принц Вільям володіє французькою, ірландською мовами і навіть вивчав суахілі.
  • Улюблені десерти принца – морозиво, банановий крем і вишневий торт, який, до слова, був одним з частувань на їхньому з Кейт весіллі.

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Джерело: Сьогодні
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