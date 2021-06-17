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Принца Вільяма в дитинстві порівняли з його донькою: архівне фото герцога Кембріджського

Сьогодні, 10:05

Шанувальники герцога Кембриджського напередодні його дня народження вирішили поділитися архівними фото, на якому принцу Вільяму не більше п'яти років

Шанувальники принца Вільяма, який разом з братом звинуватив корпорацію BBC в смерті їхньої матері принцеси Діани, опублікували в Instagram його дитяче фото. Зовсім скоро, 21 червня, герцогу Кембріджському виповниться 39 років. Напередодні свята в Мережі вирішили поділитися з публікою архівними знімками.

"Подібність між Вільямом і Шарлоттою ясно як божий день, дивлячись на цю фотографію", – йдеться в публікації.

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У коментарях підписники порівняли принца не тільки з Шарлоттою, але і з принцом Джорджем.

А ось і діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон, коли вони були молодші. На фото ліворуч – принц Джордж, на фото праворуч – принцеса Шарлотта. Уже в липні принцу Джорджу виповниться вісім років. Принцесі Шарлотті цього року, 5 травня, виповнилося шість років.

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Крім Джорджа і Шарлотти у принца Вільяма і Кейт Міддлтон є ще одна дитина – принц Луї. Малюк народився в квітні 2018 року. Нещодавно йому виповнилося три роки.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон познайомилися в 2001 році в шотландському університеті Сент-Ендрюс. Спочатку вони просто дружили, але пізніше їхні стосунки переросли в романтичні.

Герцог і герцогиня Кембриджські вінчалися в Вестмінстерському абатстві в Лондоні в 2011 році. За весільною церемонією спостерігав весь світ. За величною подією стежили близько 24,5 мільйона людей в прямому ефірі тільки в Великобританії, а оцінки глобальної аудиторії коливаються від 300 мільйонів до двох мільярдів людей. Нещодавно подружжя відзначило 10-ту річницю весілля. З такої нагоди Кенсінгтонський палац опублікував два нових портрета герцога і герцогині Кембриджських.

Раніше ми повідомляли, що принц Гаррі може помиритися з принцом Вільямом, якщо виконає одну умову.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться в сюжеті:

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