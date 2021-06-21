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Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

Сегодня, 11:31

21 июня принц Уильям празднует свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 39 лет

День рождения принца Уильяма - самые интересные факты о нем
День рождения принца Уильяма - самые интересные факты о нем
Фото: Сегодня

Сегодня сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, а также внук королевы Елизаветы II принц Уильям празднует свой день рождения. Монарху исполняется 39 лет.

Сейчас Уильям занимает второе место в порядке наследования британского престола. Вместе с Кейт они воспитывают троих детей, а недавно отметили годовщину свадьбы. Мы собрали самые интересные и неожиданные факты об имениннике, которые вы могли не знать.

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День рождения принца Уильяма: самые интересные факты о герцоге Кембриджском

  • Детской мечтой Уильяма была работа полицейского. Когда ему было семь, он сказал об этом маме.
  • Уильям очень тяжело переносил гибель своей матери – принцессы Дианы. Мальчику была предложена помощь психоаналитика. Принц некоторое время посещал специалиста.

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри
Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри
Фото: Getty Images

  • У маленького Уильяма в детстве было много забавных прозвищ: Уиллс, Большой Уилли, Пи-Уилли, Вомбат и Принц рыданий.

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  • В подростковом возрасте принцу Уильяму очень нравилась одна из солисток Spice Girls — Эмма Бантон. Позже на двери комнаты Уильяма висел плакат со знаменитой американской актрисой Памелой Андерсон, а затем и с Синди Кроуфорд. С Синди он все же познакомился благодаря принцессе Диане, которая пригласила топ-модель на ужин в Букингемский дворец.
  • Со своей будущей супругой Кейт Миддлтон герцог Кембриджский познакомился в университете Сент-Эндрюс. Долгое время они были просто друзьями.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

  • Перед тем как сделать предложение Кейт, Уильям в течение трех недель носил с собой обручальное кольцо. В итоге он все-таки решился и сделал ей предложение на берегу озера на горном склоне в Кении.
  • Последнюю свою ночь перед свадьбой Уильям спал только полчаса. И вовсе не из-за волнения. Оказалось, что с улицы всю ночь доносились крики и поздравления британцев, собравшихся на площади перед дворцом. В итоге утром Уильяма, по его словам, охватила паника: он представлял, что обязательно споткнется где-нибудь и упадет на глазах у всех в самый ответственный момент.

Принц Уильям с Кейт и детьми
Принц Уильям с Кейт и детьми
Фото: Getty Images

  • Принц Уильям не носит обручальное кольцо, потому что не признает любые украшения. Его максимум – это наручные часы.
  • Кроме родного английского, принц Уильям владеет французским, ирландским языками и даже изучал суахили.
  • Любимые десерты принца – мороженое, банановый крем и вишневый торт, который, к слову, был одним из угощений на их с Кейт свадьбе.

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Источник: Сегодня
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