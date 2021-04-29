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Принц Вільям і Кейт Міддлтон відзначають річницю весілля. Тільки подивіться на їхні нові портрети!

Сьогодні, 09:30

Пара одружилася рівно 10 років тому. За весіллям герцогів Кембриджських спостерігало близько двох мільярдів людей в усьому світі

Складно повірити, але весілля, за яким спостерігав майже весь світ, відбулася 10 років тому. 29 квітня 2011 року принц Вільям і Кейт Міддлтон повінчалися у Вестмінстерському абатстві. Ця подія стала однією з найголовніших у Великій Британії за все десятиліття.

Сьогодні пара відзначає десяту річницю, і з такої нагоди Кенсінгтонський палац опублікував два нові портрети герцога і герцогині Кембриджських. В описі до фото в Instagram сказано, що знімки були зроблені раніше на цьому тижні, спеціально до річниці весілля.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

А ми вирішили ще й порівняти фото принца Вільяма і Кейт Міддлтон з архівним знімком. Ліворуч пара ще не одружена, у них немає дітей, і вони тільки в передчутті довгого і щасливого сімейного життя. А праворуч, як ви вже знаєте, сучасний портрет подружжя – вони так само усміхаються і щасливі разом, ростять трьох дітей і продовжують бути однією з найпопулярніших пар світу.

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раніше ми повідомляли, що Букінгемському палацу довелося порушити давню традицію через вагітність Кейт Міддлтон.

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