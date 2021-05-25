Принц Гаррі може помиритися з принцом Вільямом, якщо виконає одну умову

На думку королівського експерта стосунки братів можуть налагодитися, якщо з життя принца Гаррі зникне Меган Маркл

Принц Вільям і принц Гаррі Фото: Getty Images

Стосунки принца Гаррі і з королівською родиною зараз напружені. Він продовжує ділитися одкровеннями про своє життя в палаці і про примирення онука Єлизавети II з сім'єю поки не йдеться. Королівські експерти вважають, що принц Гаррі зможе налагодити стосунки з родичами, зокрема з принцом Вільямом, якщо розлучиться з Меган Маркл.

Про це розповів експерт Кінсі Скофілд виданню The Mirror .

Принци Гаррі та Вільям Фото: Getty Images

"Стосунки між братами налагодяться тільки в тому випадку, якщо принц Гаррі розлучиться з Меган Маркл і повернеться до Великої Британії один. Але він ніколи не залишить своїх дітей в іншій країні ", – сказав експерт.

Нагадаємо, нещодавно радники Єлизавети II закликали принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від своїх титулів.

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