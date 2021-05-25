Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Принц Гаррі може помиритися з принцом Вільямом, якщо виконає одну умову

Сьогодні, 13:04

На думку королівського експерта стосунки братів можуть налагодитися, якщо з життя принца Гаррі зникне Меган Маркл

Принц Вільям і принц Гаррі
Принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Getty Images

Стосунки принца Гаррі і з королівською родиною зараз напружені. Він продовжує ділитися одкровеннями про своє життя в палаці і про примирення онука Єлизавети II з сім'єю поки не йдеться. Королівські експерти вважають, що принц Гаррі зможе налагодити стосунки з родичами, зокрема з принцом Вільямом, якщо розлучиться з Меган Маркл.

Про це розповів експерт Кінсі Скофілд виданню The Mirror .

Принци Гаррі та Вільям
Принци Гаррі та Вільям
Фото: Getty Images

"Стосунки між братами налагодяться тільки в тому випадку, якщо принц Гаррі розлучиться з Меган Маркл і повернеться до Великої Британії один. Але він ніколи не залишить своїх дітей в іншій країні ", – сказав експерт.

Нагадаємо, нещодавно радники Єлизавети II закликали принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від своїх титулів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Принци Гаррі та Вільям звинуватили корпорацію BBC в смерті їхньої матері принцеси Діани Принц Гаррі заявив про страх за життя Меган Маркл: Вони не зупиняться, поки вона не помре Принц Гаррі та Опра Вінфрі випускають серіал: про що проєкт і що там робить Меган Маркл
принц Гаррі принц Вільям
Реклама

Новини партнерів

Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям

Популярні статті

Сьогодні, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Сьогодні, 11:36Смачно

Дорада – навіщо вона потрібна нам у раціоні та два корисних рецепти з нею

Вчора, 19:19Зірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

Вчора, 16:39Смачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

Вчора, 09:49Зірково

Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

23 травняЗірково

Притула заявив, що Go_A могли піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн

23 травняЗірково

Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапив на перше місце в трендах YouTube

23 травняЗірково

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

23 травняЗірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

23 травняЗірково

Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати

23 травняЗірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

23 травняЗірково

Пошуміли в Європі! Go_A на другому місці за глядацьким голосуванням

23 травняЗірково

Go_A — п'яті! Відео виступу України у фіналі Євробачення-2021

23 травняЗірково

Як голосували в фіналі Євробачення-2021: турнірна таблиця

23 травняЗірково

Фінал "Євробачення-2021": найяскравіші моменти

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Певица из Днепропетровщины зажгла «костер любви» на съемках клипа
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Как Алла Пугачева выглядела в 17 лет: в сети показали фото
Viber назвал способы освободить память на смартфоне
Viber назвал способы освободить память на смартфоне

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти