Принци Гаррі та Вільям звинуватили корпорацію BBC в смерті їхньої матері принцеси Діани

Днями були оголошені результати розслідування скандального інтерв'ю принцеси Діани для BBC 1995 року. Тоді леді Ді вперше розповіла про зраду принца Чарльза і проблеми в їхньому шлюбі

Архівні фото принца Вільяма Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Сини покійної принцеси Діани принци Вільям і Гаррі, які після сварки зустрілися на похоронах дідуся, звинуватили британську корпорацію BBC в нанесенні "травми" їхній матері. За результатами розслідування скандального інтерв'ю леді Ді, суддя зробив висновок, що журналіст BBC ("Бі-бі-сі") підробив документи, щоб витягнути принцесу Діану на відверту розмову. Це інтерв'ю вплинуло на її подальше життя. І хоча видання вибачилося перед принцами Гаррі та Вільямом, брати записали офіційне відеозвернення про цю ситуацію у Twitter.

У короткому відео принц Вільям зазначив, що інтерв'ю вплинуло на погіршення стосунків його матері, принцеси Діани, і принца Чарльза.

"Це інтерв'ю зіграло велику роль в погіршенні стосунків між моїми батьками та завдало неоціненну шкоду іншим людям. Сумно усвідомлювати, що допущені BBC помилки значно вплинули на те, що у неї [принцеси Діани] розвинулися страхи, параноя і замкнутість, які запам'яталися мені наприкінці її життя. Наша мама померла через це, і нічого не змінилося. Захищаючи її спадщину, ми захищаємо всіх інших і підтримуємо гідність, з якою вона прожила своє життя", – заявив принц Вільям.

Принц Вільям вважає, що програма "Панорама", в якій вийшло резонансне інтерв'ю його мами, більше не повинна виходити в ефір після того, як її авторитет був підірваний.

Зазначимо, що 1995 року журналіст корпорації BBC показав фальшиві виписки з банківських рахунків, які нібито свідчили, що королівське оточення в обмін на гроші розповідає про особисте життя принцеси пресі. Тому Діана теж вирішила все розповісти, включаючи зради її чоловіка і свою булімію. У результаті заяви Діани потрясли королівську сім'ю, і наслідки сказаного переслідували її все життя аж до трагічної гибелі 1997 року.

Відео: Сьогодні

Раніше принц Гаррі зізнався у вживанні алкоголю і наркотиків.

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