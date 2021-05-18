Після скандалу Ірина Білик передумала їхати на "Слов'янський базар"
Планувалося, що зірка буде розважати публіку на відкритті гала-концерту цьогоріч у липні, однак днями ім'я артистки прибрали з афіші фестивалю
51-річна українська співачка Ірина Білик все-таки не їде на музичний фестиваль "Слов'янський базар", хоча раніше її участь публічно анонсувалось. Також відмовилася від виступу і Тіна Кароль.
Про це повідомляє видання "Народні новини Вітебська".
Планувалося, що зірка буде розважати публіку на відкритті гала-концерту цьогоріч у липні, однак днями ім'я артистки прибрали з афіші фестивалю. Своє рішення співачка не коментувала.
Зазначимо, що чимало артистів відмовилося від участі у "Слов'янському базарі" через політичні переконання. Однак з боку Ірини Білик це досить несподіваний крок: цьогоріч у січні вона виступала перед Олександром Лукашенком, а також разом з переможницею "Х-фактора" Еліною Іващенко з'явилася на грандіозному прийомі у Мінську.
До речі, артистка брала участь у "Слов'янському базарі 2020".
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