Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Після скандалу Ірина Білик передумала їхати на "Слов'янський базар"

Сьогодні, 09:39

Планувалося, що зірка буде розважати публіку на відкритті гала-концерту цьогоріч у липні, однак днями ім'я артистки прибрали з афіші фестивалю

Українська співачка відмовилася від "Слов'янського базару" у 2021 році
Українська співачка відмовилася від "Слов'янського базару" у 2021 році
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

51-річна українська співачка Ірина Білик все-таки не їде на музичний фестиваль "Слов'янський базар", хоча раніше її участь публічно анонсувалось. Також відмовилася від виступу і Тіна Кароль.

Про це повідомляє видання "Народні новини Вітебська".

Планувалося, що зірка буде розважати публіку на відкритті гала-концерту цьогоріч у липні, однак днями ім'я артистки прибрали з афіші фестивалю. Своє рішення співачка не коментувала.

Читайте також:
Український ведущий потрапив у скандал через організаторів Слов'янського базару

Зазначимо, що чимало артистів відмовилося від участі у "Слов'янському базарі" через політичні переконання. Однак з боку Ірини Білик це досить несподіваний крок: цьогоріч у січні вона виступала перед Олександром Лукашенком, а також разом з переможницею "Х-фактора" Еліною Іващенко з'явилася на грандіозному прийомі у Мінську.

До речі, артистка брала участь у "Слов'янському базарі 2020".

Раніше ми писали, що ЗСУ спростували участь Оксани Антонюк у Слов'янському базарі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Білик зробила 3 пластичні операції і нарешті в цьому зізналася: Трохи "завеселила" обличчя Ірина Білик розкрила головний секрет своєї сім'ї: У мого брата психічний розлад Ірина Білик розлучається з чоловіком Ірина Білик показала подарунок, про який мріяла з дитинства: фото
Слов'янський базар Ірина Білик
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!

Популярні статті

Вчора, 20:57Зірково

Даша з Холостяка розкритикувала укршоубіз: Я дивлюся на цей цирк, і мені смішно

Вчора, 17:11Зірково

Від Пономарьова до Go_A: усі представники України на Євробаченні

Вчора, 16:15Зірково

Екссолістка ВІА Гри звинуватила Меладзе в харасменті: Цілувати не ліз, схопив за стегно

Вчора, 15:16Зірково

Найнеординарніші учасники Євробачення за всю історію

Вчора, 14:59Фаново

День вишиванки в Україні: історія і традиції свята

Вчора, 14:40Зірково

Більше не сумує: Аліна Гросу з'явилася на світському івенті з новим бойфрендом

Вчора, 13:43Зірково

Макаревич змусив шанувальників аплодувати стоячи – він зібрав повний зал у Полтаві

Вчора, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 06:00Зірково

На конкурсі Міс Всесвіт-2020 перемогла учасниця з Мексики

16 травняЗірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

16 травняМодно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

15 травняЗірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

15 травняЗірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Вот как выглядит Игорь Николаев без усов: вы ахните!
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти