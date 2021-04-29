Ірина Білик розлучається з чоловіком

Українська співачка під час одного з інтерв'ю розповіла про розрив з батьком свого другого сина

Українська співачка Ірина Білик розлучається зі своїм чоловіком – російським режисером Асланом Ахмадовим, з яким вони жили на дві країни. Таке відверте зізнання вона зробила в програмі "Моя таємниця".

За словами співачки, ініціатором розлучення стала вона.

"Ми з Асланом розлучаємося. Ініціатором була я. А що ще робити – Аслан не приїжджав до нас з Табрізом вже рік. Хоча я його і він мене любить. "Вона зірочка моя, вона самотня" – якось так", – сказала Білик.

Ірина Білик з чоловіком та сином Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Незважаючи на розлучення, співачка як і раніше вважає Аслана своїм найкращим чоловіком.

"Він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це тато моєї другої дитини. В Україні ні від кого більше я не хочу дитину. Тому я сказала йому по телефону, що хочу подарунок від нього – дитину. Пройшов місяць, і він сказав, що готовий. І запропонував мені стати його дружиною", – поділилася артистка.

Нагадаємо, Ірина Білик і Аслан Ахмадов деякий час приховували стосунки і заявили про них публічно в 2015 році, коли у них народився син Табріз. Дитину народила сурогатна мати.

Раніше Ірина Білик показала подарунок, про який мріяла з дитинства.

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